Una multitud toma la calle en Valencia en un 8M reivindicativo y festivo

Miles de personas, en su mayoría mujeres, han secundado este viernes la huelga y los actos reivindicativos por el Día de la Mujer en Valencia en un ambiente festivo y sin incidentes, donde el feminismo ha clamado por los derechos de la mujer, por la igualdad y contra el machismo.

Una marea humana por el centro de Valencia ha sido el punto culminante de un 8M donde organizaciones feministas, sindicatos, partidos políticos -todos los presentes en Les Corts menos el PP-, entidades sociales y estudiantes han alzado unánimemente la voz contra la discriminación de la mujer, sin que aún haya cifras definitivas del seguimiento de la huelga.

La multitudinaria marcha, que debía haber partido a las 18 horas de la Estación del Norte rumbo a las Torres de Serranos, ha acumulado una cola de unos 3,5 kilómetros y dos horas después apenas ha logrado avanzar unos metros desde la zona de la Porta de la Mar.

En ella han participado, entre otras autoridades, el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, así como el alcalde Joan Ribó, consellers, concejales y representantes sindicales.

En un ambiente primaveral y fallero -la mascletà feminista disparada por Reyes Martí ha sido multitudinaria y la fallera mayor ha saludado desde el balcón con el pañuelo morado del 8M anudado a su muñeca-, en la manifestación ha podido verse a la colorida y enorme figura de Carmen Alborch, la "Geganta", cuyo legado impregna el argumentario de convocantes y simpatizantes de esta jornada.

Puig ha dicho que la desigualdad "afecta al corazón de la democracia" y que sin igualdad "no hay democracia", y ha destacado que quienes no han acudido a esta manifestación "tienen un gran problema: no entienden la vida, no entienden la democracia".

Por su parte, Oltra ha criticado que el líder del PP, Pablo Casado, que ha visitado esta tarde la Exposición del Ninot en Valencia, debería estar en esta manifestación del 8 de marzo porque "este es el mundo real", y que en un día "de reivindicación y de fiesta, el que no está aquí se lo está perdiendo".

Los cientos de carteles caseros que portaban en su mayoría chicas cargaban contra el machismo, la violencia de género, la desigualdad y la injusticia, con lemas como "Soy la niña que sufrirá la brecha salarial cuando se ponga a trabajar", "Respeta mi existencia o espera resistencia", "No es culpa de mis tetas si no me respetas" y "No es no, si quieres más flexibilidad apúntate a yoga".

Con el violeta como color dominante y entre música de dulzainas y batukadas, la marea ha permitido ver a familias enteras donde niñas y niños llevaban pintadas en sus caras los lemas feministas de una jornada que sus mayores les explicaban en un ambiente distendido, aunque había también voces críticas con la lentitud de la marcha.

La huelga feminista ha tenido una mayor incidencia en el sector público y en las grandes empresas de la Comunitat. Se ha celebrado un centenar de asambleas y el paro ha tenido un "seguimiento masivo" en empresas como Ford, Danone y en el sector de la Sanidad, según los sindicatos.

La Conselleria de Educación ha fijado el seguimiento de la huelga por parte de las profesoras en un 20,10 %, mientras los sindicatos aumentan el porcentaje hasta el 50 %.

Un gran piquete informativo ha recorrido por la mañana el centro de Valencia -al que se han sumado varios cientos de estudiantes- y la Comisión 8M ha celebrado sendos actos reivindicativos en el IVAM y el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en este último para exigir su cierre y protestar contra "la barbarie" con un lema: "El feminismo será antirracista o no será".

En Castellón, una protesta feminista ha obligado al líder del PP, Pablo Casado, a cambiar el lugar donde ha atendido a los medios de comunicación antes de su visita de campaña a la provincia.