Podemos en Murcia sobre la decisión de la Fiscalía: "Es preocupante que la justicia avale el transfuguismo"

MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia y secretario en la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, ha calificado de "preocupante" que la Fiscalía no vea cohecho en el acuerdo político que tumbó la moción de censura presentada el pasado marzo por PSOE y Ciudadanos para desbancar al PP del Gobierno autonómico.

"Es preocupante que la justicia avale el transfuguismo, una práctica corrupta que socava los fundamentos de la democracia y de las instituciones. En este sentido, no podemos compartir de ningún modo la decisión de la Fiscalía", ha dicho Sánchez Serna.

A su juicio, la situación actual de la Asamblea Regional es "anómala", porque "el PP se ha comprado a diputados" que obtuvieron el respaldo de 140.000 murcianos que no eligieron a ese partido. "Estamos hablando de más de un 20% del electorado; si la justicia no tiene nada que decir sobre eso, no es una buena justicia", ha puntualizado.

"UN ESCÁNDALO POLÍTICO Y ÉTICO"

El dirigente de la formación 'morada' ha indicado que, "aunque judicialmente no vaya a ser punible, lo que vivimos en marzo en la Región de Murcia no deja de ser un escándalo político, ético, y, sobre todo, no deja de ser corrupción".

"El transfuguismo y la corrupción no es algo que se dé en las altas esferas; estamos viendo todos los días cómo el PP de López Miras utiliza a estos diputados trásfugas y a su mayoría artificial en la Asamblea para evitar dar cuentas sobre el Mar Menor o los recortes docentes, o para cargarse el transporte escolar".

Por último, Sánchez Serna ha insistido en que su formación política seguirá "luchando contra esta lacra".