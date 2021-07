Murillo acusa a EE.UU. de usar en Cuba el mismo formato que en Nicaragua

Managua, 12 jul (EFE).- La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, comparó este lunes las manifestaciones antigubernamentales de Cuba con las que vivió el país centroamericano a partir de abril de 2018, y acusó a Estados Unidos de utilizar en Cuba "ese formato que conocimos".

Daniel Ortega envía muestras de apoyo a Díaz-Canel ante las protestas en Cuba

Saber más

"Conocemos cada uno de los aspectos de ese formato, todas las mentiras, difamaciones, calumnias, las conocemos, (...) allá en Cuba, aquí en Nicaragua, allá en los pueblos hermanos de América del Sur, en Venezuela, Bolivia", señaló Murillo, en una alocución.

El domingo los cubanos salieron a las calles y exigieron "libertad" en unas protestas inéditas, en las que decenas de personas fueron detenidas, mientras que el presidente Miguel Díaz-Canel llamaba a sus seguidores para que combatieran a los manifestantes.

El 18 de abril de 2018 estalló en Nicaragua una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Daniel Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo nicaragüense como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

"Les hemos combatido cada intento de destrucción de ese imperialismo infame, de ese colonialismo infame, que pretende devolvernos a tiempos de sometimiento, que no volverán, no podrán, no pudieron y no pueden", destacó la primera dama nicaragüense.

CARGA CONTRA WASHINGTON Y LA UE

Según Murillo, "la política de los Estados Unidos, la política de los imperios coloniales, ha sido perversa, genocida, ha sido una política de odio, de crímenes atroces, de lesa humanidad".

La vicepresidenta cuestionó la "autoridad moral" de la comunidad internacional que ha reclamado a Ortega el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, donde, según organismos humanitarios, hay más de 134 "presos políticos", incluidos seis aspirantes a la Presidencia.

"¿Qué autoridad moral tienen los yanquis para hablarnos de derechos humanos? Cuando son los principales violadores de derechos humanos en el mundo junto a los europeos, potencias coloniales que tanto le deben al mundo, que tanto sufrimiento han generado a los pueblos del mundo", sostuvo.

"Ninguna autoridad moral para hablarnos, ninguna autoridad para decirnos, vean su propia casa, revisen sus problemas, vean sus alertas", agregó.

La vicepresidenta nicaragüense retó a sus críticos a valorar los ofrecimientos de Estados Unidos o los países de Europa, y se remitió a la soberanía.

"¿Ellos qué ponen, los gringos, los yanquis, los europeos qué ponen?, ¡Ah!, ofrecen todo el tiempo más y más agresión, y se atreven a convertirse en jueces, en jueces de nuestras rutas y caminos soberanos", dijo.

Murillo brindó sus palabras horas después de que Estados Unidos revocara la visa estadounidenses a 100 legisladores, fiscales, jueces y otros funcionarios del Poder Judicial de Nicaragua, por facilitar supuestamente "asaltos del régimen a la democracia y los derechos humanos".

Todo ocurre cuando faltan cuatro meses para las elecciones generales de Nicaragua, en las que Ortega busca una tercera reelección consecutiva para un cuarto periodo de cinco años y segundo con su esposa como vicepresidenta.