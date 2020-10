NA+ ofrece a Chivite abstenerse en presupuestos si no se cuenta con Bildu y PSN dice que "no es momento de vetos"

EH Bildu afirma que acudirá a la reunión con el Ejecutivo prevista esta tarde "absolutamente abierta y dispuesta" al diálogo

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra mantendrá esta tarde sendas reuniones con Navarra Suma y EH Bildu para abordar los Presupuestos de la Comunidad foral para el próximo año. La coalición de UPN, Ciudadanos y PP va a ofrecer su abstención para que las cuentas salgan adelante siempre y cuando el Ejecutivo no cuente con EH Bildu.

Sin embargo, el PSN ha manifestado este lunes que "no es momento de chantajes, ni de vetos ni de exclusiones de nadie" y ha reivindicado que "lo que la ciudadanía nos pide y nos exige es unidad política y unidad presupuestaria para salir juntos de esta situación pandémica".

Así lo ha señalado al término de la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes el portavoz socialista en el Parlamento, Ramón Alzórriz, quien ha defendido que "es el momento para poner por delante las necesidades ciudadanas y desterrar las diferencias políticas que en otros momentos podemos tener".

"Quien quiera división no nos encontrará, quien quiera presupuestos que beneficien al conjunto de la ciudadanía nos encontrará", ha expuesto Alzórriz, para remarcar que el PSN "va a tender la mano a todas las formaciones políticas porque hemos entendido el mensaje de la ciudadanía navarra, lo entendimos tras las votaciones y lo volvemos a entender ahora".

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha explicado que la coalición está dispuesta a facilitar la aprobación de los Presupuestos con su abstención si el Gobierno foral no cuenta con EH Bildu, una formación que "no respeta nuestro sistema constitucional" y que "es la coordinadora del no a todo lo que suponga el desarrollo de Navarra".

Según ha expuesto, "no queremos que Bildu decida cuestiones fundamentales, más en un momento excepcional como este" y ha preguntado a Alzórriz si "no es un veto no haber aprobado ni una sola enmienda" de Navarra Suma en las anteriores cuentas.

Asimismo, ha querido dejar claro que la oferta de Navarra Suma para su abstención "no significa que no haya propuestas" y ha destacado que "hay propuestas para todo aquello que consideramos que es bueno para Navarra".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, por su parte, ha censurado la postura de Navarra Suma y ha considerado que la coalición de UPN, Ciudadanos y PP "se equivoca cuando lo que plantea es un veto de facto a una formación con la que se podrán tener diferencias más o menos hondas".

Para Barkos, "difícilmente desde el Legislativo se va a poner coto y frontera a lo que los propios tribunales no han puesto y a lo que la ciudadanía ha decidido como composición de su representatividad". Y ha defendido que una negociación "no puede partir de una circunstancia en la que seguramente lo que va a terminar ocurriendo es que excluya al propio proponente de esa exclusión".

EH BILDU, "ABSOLUTAMENTE DISPUESTA" AL DIÁLOGO

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que la coalición abertzale acude a la reunión de esta tarde con una actitud "absolutamente abierta y dispuesto al diálogo, y si es posible al acuerdo". Y ha sido crítico con "la forma de hacer política de Navarra Suma, basada en el chantaje".

Ha censurado así el planteamiento de Navarra Suma, "un chantaje político hacia el Gobierno" y ha dicho que el Ejecutivo debe ser consciente de su "coste político" si lo acepta. "Tiene que valorar si está dispuesto a aceptar ese chantaje y estar preso de las decisiones de Navarra Suma a la hora de tener mayorías políticas", ha apuntado.

Sobre la reunión de esta tarde, Araiz ha avanzado que la coalición abertzale va a plantear al Gobierno "propuestas concretas en cuanto a la necesidad de hacer un balance de lo que se pactó en las medidas fiscales y presupuestos" del año pasado. Según ha indicado, EH Bildu "ha cumplido al 100% y quiere analizar con el Ejecutivo "el grado de cumplimiento de sus compromisos".

A su juicio, "hay puntos que no se han cumplido y otros que ni siquiera se han empezado a cumplir y queremos conocer las razones". "No es una valoración excesivamente positiva, pero creemos que puede haber razones como la pandemia", ha agregado.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha reiterado "la necesidad de abordar el aumento de los ingresos propios para que quienes acumulan riqueza contribuyan más de lo que contribuyen en este momento, que es muy poco para abordar esta situación tan difícil". Y también se ha referido "al peligro de una deuda disparada para el futuro".