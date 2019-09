El narcotráfico es "una carga muy injusta para México", señala Bono de U2

El narcotráfico es "una carga muy injusta para México", expresó este viernes Bono, el vocalista de la banda irlandesa U2, quien señaló que "no se atrevería a prescribir nada para este país" que actualmente debate sobre la legalización de las drogas y la pacificación.

El músico irlandés lamentó que exista la violencia de "los cárteles, los delincuentes y los narcotraficantes" durante su participación como invitado sorpresa en el evento México Siglo XXI de Fundación Telmex Telcel en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Sin embargo, Bono (Dublín, 1960) argumentó que "no es imposible" resolver el problema de inseguridad en México, que padece una ola de violencia con la cifra récord de 35.964 asesinatos en 2018.

Pero el cantante consideró que no es recomendable depositar la responsabilidad en un "individuo único", sino en los movimientos sociales de gente que puede "cambiar el mundo".

"Estoy seguro de que México se dará cuenta de su promesa a través de la gente que trabaja de manera conjunta, gente que se une. Esto es clave para mí. Y les deseo el bien", señaló.

El artista, con un historial vinculado a causas solidarias como el desarrollo en África y la lucha contra el VIH, manifestó que "México es un país sorprendente" y le pidió a los becarios de la fundación, provenientes de todo el país, regresar al "centro radical", del que él siente parte.

Además, los exhortó a votar para sacar a los "bullies" (acosadores) del poder, que han "satanizado" a personas diferentes como los migrantes, pero les recordó que deben mantenerse abiertos para trabajar con personas de distintas visiones ideológicas.

"Ustedes tienen un nuevo gobierno en México. A cualquier persona que haga este trabajo en este gran país le deseamos lo mejor. Claro, va a ser difícil. Hay que enfocarlos hacia el futuro y si fracasan hay que decirles: 'lárgate de aquí'", declaró.

El autor de canciones célebres como "With or Without You" y "Sunday Bloody Sunday" criticó el ascenso al poder de los extremistas en diversas regiones del mundo, lo que considera un llamado de atención para el resto de la sociedad.

"Estos son tiempos extraordinarios, los cuales vivimos, y de hecho es sorprendente para mí el ver que las personas que tienen el poder, los llaman los populistas, están en todo el mundo y cuentan mejor la historia que los que estamos en el centro (ideológico)", mencionó.

Bono enfatizó que el mundo atraviesa por "un momento único" que él jamás imaginó vivir, pues pensaba que la lucha por la igualdad y la libertad siempre marcharía hacia adelante, pero los populistas "ofrecen respuestas simplistas" que no ayudan a la gente.

Aun así, el cantante se dijo "optimista" por el futuro que ofrece la tecnología, pero enfatizó que "el arco moral no se inclina hacia la justicia", por lo que los jóvenes "no deben dormirse" en la lucha por la igualdad.

También advirtió que el problema del VIH se está recrudeciendo en países como México porque las personas se están volviendo "complacientes", lo que constituye una de las mayores amenazas a la salud desde la Edad Media.

El artista agradeció al empresario Carlos Slim, responsable de invitarlo a México, no "solo por su gran cartera", sino también por su deseo de transformar el país.

En el evento también estaba programada la participación de Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil; Reed Hastings, fundador de Netflix; el actor Matthew McConaughey, y el medallista olímpico Usain Bolt.