Nasry Asfura ganaría si los comicios fueran hoy en Honduras, según un sondeo

Tegucigalpa, 10 sep (EFE).- El candidato presidencial del gobernante Partido Nacional y alcalde de la capital hondureña, Nasry Asfura, ganaría con un 38 % de los votos las elecciones generales de Honduras, programadas para el próximo 28 de noviembre, si estas se celebraran de inmediato, según una encuesta difundida este viernes.

El sondeo, recogido por el diario La Prensa, fue realizado por la empresa Cid Gallup, que entrevistó 1.288 personas en todo el país centroamericano.

Según la encuesta, en segundo lugar —con el 19 %— quedaría Xiomara Castro, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre) y esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya.

En tercer lugar se ubicaría el presentador de televisión Salvador Nasralla, candidato de la Alianza UNOH (Unidad Nacional Opositora de Honduras), con 14 %, seguido de Yani Rosenthal, aspirante del Partido Liberal, segunda fuerza de oposición, con 9 %, de acuerdo con la encuesta, que fue realizada del 1 al 7 de septiembre.

Nasralla ya fue candidato presidencial en las elecciones de 2013 y las de 2017, ambas las ganó el actual gobernante Hernández bajo la bandera del Partido Nacional.

Rosenthal, ministro de la Presidencia durante la Administración de Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009, y exparlamentario, estuvo preso tres años en Estados Unidos condenado por lavado de dinero ligado al narcotráfico y regresó a Honduras en agosto de 2020.

Un 19 % dijo que no sabe aún o no respondió por quién votaría si las elecciones fueran hoy, y un 1 % votaría por otro de los candidatos que no tienen opciones de ganar.

El conservador Partido Nacional, al que pertenece Asfura, es el que más afiliación partidaria tiene entre los encuestados con el 31 %, según datos del sondeo, que tiene un margen de error del 2,8 %.

Le siguen el Partido Liberal y Libre, con 13 % ambos, y el Partido Salvador de Honduras con 6 %.

El 61 % de los encuestados manifestó que es "muy o algo" probable que acudan a las urnas en noviembre próximo y el 36 % no tiene partido de preferencia o no contestó.

El sondeo destaca que el 21 % de los encuestados cree que el proceso electoral no generará ningún cambio en Honduras, un 34 % considera que será poco y un 24 % espera que sean muchos.

El 28 de noviembre se celebrarán comicios generales en Honduras para elegir al presidente y tres designados (vicepresidentes) de la República, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano, y 298 alcaldías municipales.

Serán las undécimas elecciones desde que Honduras retornó a la democracia, en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares.