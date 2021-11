Podemos Navarra dice que es "maravilloso todo lo que sea unidad a la izquierda del PSOE"

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Podemos en el Parlamento de Navarra, Mikel Buil, ha manifestado este lunes, sobre el movimiento de mujeres de izquierda 'Otras políticas', que le parece "maravilloso todo lo que sea unidad a la izquierda del Partido Socialista".

En declaraciones a los medios de comunicación, Buil ha señalado que son mujeres con "perfiles tan sociales y feministas". "Nos parece un éxito ya de por sí esa reunión", ha dicho, para añadir que "el hecho de que Podemos no haya estado en esa primera reunión no lo entendemos como una discriminación sino como procesos para llegar a una confluencia mayor, que deseamos que supere al Partido Socialista".

Sobre el mismo asunto, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que "es una puesta en escena, no me parece ni bien ni mal". "Siempre me ha movido, en mi toma de decisiones, los acuerdos, el programa y proyecto político y cuando el proyecto político podré dar una opinión", ha expuesto.

Según ha añadido, "siempre está muy bien que sean las mujeres las que tomen la iniciativa, pero para valorar lo que pueda ser una opción de la izquierda transformadora en un futuro tengo que ver si es una izquierda transformadora y si los contenidos se correspondientes con los avances sociales que las clases populares necesitan".