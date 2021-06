Los neoyorquinos votan en las primarias preocupados por el aumento de la inseguridad

Nueva York, 22 jun (EFE).- Los neoyorquinos han acudido este martes a las urnas para votar en las elecciones primarias para la Alcaldía de Nueva York y otros cargos locales, preocupados, sobre todo, por el aumento de la inseguridad.

"La seguridad ciudadana es la prioridad número uno y, después, que todo vuelva a encarrilarse", asegura a Efe Cheryl frente al colegio PS173 en el barrio de Washington Heights.

Esto después de haber marcado en su papeleta como primera opción al empresario demócrata Andrew Yang, uno de los candidatos favoritos y que ha prometido reforzar la Policía de la ciudad.

Miguel, un dominicano que lleva 40 años viviendo en Nueva York, también cuenta a Efe que su mayor preocupación es el estado de las calles y cita la corrupción, "la bulla" y "el tigueraje" o la falta de respeto de las leyes.

"Hay demasiado tigueraje en la calle, no hay ley hoy en día, no respetan a la policía", dice Miguel, que prefiere no desvelar el nombre de sus candidatos.

Para otras votantes, como Ingrid, la mayor preocupación es que los jóvenes no quieren ponerse la vacuna, y para Elis, además de la inseguridad, el desempleo, las consecuencias de la pandemia, la vivienda y la salud son sus principales quebraderos de cabeza.

Aun así, las encuestas electorales coinciden en que la inseguridad es el tema que más preocupa a los votantes.

Yang, durante una visita al colegio Louis Brandeis en el acomodado barrio de Upper West Side en Manhattan, volvió a insistir en esta cuestión ante un grupo de periodistas, a quienes se dirigió acompañado por el presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados, Andrew Ansbro, que ha respaldado a Yang en la campaña.

En su comparecencia, Yang remarcó que el sindicato de capitanes de la Policía también apoya sus aspiraciones políticas.

"Necesitamos brindar una seguridad pública genuina a los neoyorquinos, y tanto los capitanes de la policía como los bomberos saben que yo soy la elección correcta para que el alcalde pueda brindar esa seguridad que nuestras familias esperan y se merecen", dijo Yang.

En un acto en el que saludó a simpatizantes y se fotografió con todas las personas que se lo pidieron, una madre le pidió a Yang que le explicara a su niña pequeña, abrazada a un unicornio blanco y rosa, cuál es la labor de un alcalde.

Yang necesitó menos de 15 segundos: "Un alcalde va a intentar hacer que los colegios sean mejores, que las calles estén más limpias, va a intentar que cuando tu mami te lleva al colegio las calles sean seguras, eso es lo que un alcalde intenta hacer".

A lo largo del día, el ambiente en los alrededores de los colegios electorales se fue animando con la presencia de música, carteles y voluntarios que hacían campaña por sus candidatos, tanto a la Alcaldía como a la presidencia de los distritos, al defensor del ciudadano o a los concejales de las circunscripciones entre otros.

Como en un mercadillo improvisado y pertrechados con fotografías, pancartas, camisetas y pegatinas o montando puestecillos desmontables, los voluntarios peleaban por atraer la atención de los votantes en un último intento por cambiar el parecer de algún indeciso.