Netanyahu condena decisión de CPI, que abre las puertas a investigar a Israel

Jerusalén, 5 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó hoy la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), que determinó que Palestina es un Estado parte del Tribunal, lo que abre la posibilidad de iniciar una investigación a Israel por presuntos crímenes de guerra.

"Hoy, el tribunal demostró de nuevo que es un organismo político y no una institución judicial", valoró el mandatario en un comunicado.

La CPI "ignora los crímenes de guerra reales y en su lugar persigue al Estado de Israel, un país con un régimen democrático estable que defiende el Estado de Derecho y no es miembro del tribunal", agregó.

"Con esta decisión, el tribunal violó el derecho de las democracias a defenderse del terrorismo, y le hizo el juego a elementos que socavan los esfuerzos para ampliar el círculo de la paz", añadió Netanyahu.

Según este, ante "la persecución legal", Israel seguirá "protegiendo a sus ciudadanos y soldados de todas las maneras".

Una sala de cuestiones preliminares de la CPI dictaminó este viernes, por dos votos a uno, que Palestina abarca los territorios ocupados por Israel desde 1967, lo que incluye Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que a finales de 2019 sugirió la posibilidad de abrir pesquisas a Israel y al movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza, por posibles crímenes de guerra.

Esta pidió a la sala que concretara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso.

En su momento, Bensouda consideró que existe una base razonable para comenzar una investigación, por lo que ahora depende de ella solicitarla formalmente a los jueces.

Palestina, por su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, abriendo la puerta a que la Fiscalía de la CPI abriese una investigación.

Israel, en cambio, no forma parte de la corte, pues no acepta su legitimidad, por lo que la Oficina de Bensouda no podría iniciar las pesquisas en su territorio.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) solicitó formalmente la apertura de la investigación en 2018, lo que faculta a Bensouda a comenzar las pesquisas sin la necesidad de pedir autorización a los jueces, tal y como ocurre normalmente en la CPI.

La ANP también espera que se investigue la reacción de Israel a las protestas de las llamadas Marchas del Retorno de 2018 , que dejaron un saldo de más de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos.