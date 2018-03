La nieta del apuñalado en Castellón dice que el acusado "lo va a volver a hacer"

La joven de 22 años herida el pasado martes en Castellón en el suceso donde fue apuñalado mortalmente su abuelo al intentar defenderla ha dicho este jueves que el detenido por estos hechos, expareja sentimental de su madre, es "un asesino" sin sentimientos ni remordimientos que "lo va a volver a hacer".

Ha expresado su deseo de que el hombre arrestado, de 46 años y que ha pasado este jueves a disposición judicial tras recibir el alta hospitalaria, "cumpla la prisión máxima", pues a su juicio "esa persona no puede salir de la cárcel porque lo va a volver a hacer".

La joven ha hecho estas declaraciones a su salida del Hospital General, donde ha sido dada de alta por la mañana, y ha asegurado estar "bien" y recuperándose del corte de varios tendones de la mano izquierda durante la agresión que sufrió con arma blanca.

Emocionada y entre sollozos, ha relatado lo ocurrido en la tarde del pasado martes, cuando la expareja de su madre se dirigió al domicilio de la zona de la Marjalería de Castellón donde estaba ella junto a sus abuelos maternos.

"Vino con un cuchillo y nos llevó dentro de la casa, me obligó a desnudarme", ha dicho, y acto seguido el hombre le puso el arma en el pecho: "Me dijo que si chillaba me mataba, que sólo tenía que hacer un movimiento para traspasar mi corazón", ha afirmado.

Fue entonces cuando, según la joven, su abuelo se abalanzó sobre el agresor y consiguió arrebatarle el cuchillo.

Durante el forcejeo entre ambos, la joven salió de la casa a pedir ayuda: "Se quedaron mis abuelos dentro, y ya no sé nada más".

El anciano, de 70 años, murió apuñalado por el agresor, que fue detenido poco después tras caer a una acequia cercana en su huida de la casa.

"El héroe de todo esto es mi abuelo. Si no llega a ser por él estamos todos muertos", ha incidido.

Sobre el agresor, la joven ha retirado que es "un asesino" que llevaba tiempo amenazando a su madre y ha asegurado que antes de personarse en el domicilio fue a la casa donde vive su hermano de 8 años.

Asegura que cuando su madre quiso acabar con la relación y "echarle de casa", el ahora detenido le dijo que "si no accedía a lo que él quería iba a hacer daño a su familia, y lo acabó cumpliendo".

El pasado lunes la mujer y madre de la joven puso una denuncia por malos tratos contra el arrestado.

Tras esa denuncia, y según la joven, la Policía activó un protocolo para proteger al otro hijo, menor de edad, de la víctima, y llevaron a su madre a un centro de acogida.

"Los únicos que no estábamos protegidos éramos mis abuelos y yo, pero no imaginábamos que iba a venir", ha confesado.