'No es una serie, esto va en serio', campaña del PSOE con diferentes 'episodios' sobre la gestión de la Comunidad

"Paremos esto, Madrid no es una serie de ficción", lanza Gabilondo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Juventudes Socialistas de Madrid han presentado hoy su campaña destinada a los jóvenes con diferentes 'episodios' sobre las políticas del Gobierno regional que ha llevado a cabo durante toda la pandemia, en la que critican, en su primer vídeo, el plan de vacunación.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha mantenido hoy un encuentro con juventudes socialistas en la sede del PSOE en Ferraz. Allí, el secretario general de Juventudes Socialistas y diputado, Javier Guardiola, ha presentado la campaña que han realizado dirigida a los jóvenes.

El primer vídeo que han difundido por sus redes sociales relata la historia "real" de una mujer que vive en Colmenar de Oreja y que llama al número de atención del Covid-19. La mujer tiene dificultades de movilidad para acudir a vacunarse al Hospital Enfermera Isabel Zendal, que es donde le han citado pero no le aportan ninguna solución al respecto, solo que no vaya a vacunarse "si no quiere".

"Priman el Zendal a los Centros de Salud. Te hacen desplazarte 150 kilómetros. Si no puedes, no te ayudan. Si no puedes te quedas sin vacuna. No es una serie, esto va en serio. No les importas tú, sino ellos", termina el vídeo tras la conversación telefónica.

Guardiola ha explicado que hasta el 4 de mayo irán lanzando diferentes 'episodios' reales sobre la gestión de la Comunidad de Madrid tanto en carteles como en formato audiovisual. Con ello quieren concienciar "a toda la población, no solo a la juventud" de que "la vida no es una serie ni una broma".

"A la derecha en serie le decimos que se van a quedar con las ganas de seguir dirigiendo este desmadre en la vacunación. Estamos empatados y el último gol lo vamos a meter votando la juventud para cambiar el gobierno de la Plaza de Colón, porque la Comunidad más moderada no puede tener el gobierno más rancio de Europa. Madrid no es este espectáculo", ha sostenido.

Por su parte, Gabilondo ha lamentado que estos episodios que van a ir relatando sean una realidad en la región y que haya personas que se encuentren en el riesgo de quedarse sin vacunar por no poder "acceder a grandes instalaciones".

"Esto es una verdad silenciosa y este silencio hay que hacerlo resonar. No nos podemos alejar ni aislarnos de Europa. El Gobierno de Madrid no puede ni debe salirse de la estrategia de vacunación", ha apelado, al tiempo que ha insistido en que "pongan en valor" a los centros de salud para que se pueda vacunar allí y "no provocar concentraciones en grandes instalaciones".

En este punto, ha asegurado que si sale elegido presidente sus mayores prioridades serán vacunar, luchar contra el virus "sin partidismos", apoyándose en la Atención Primaria y la recuperación de la economía y social con ayudas directas. Así, cree que es necesario impulsar un plan económico y sanitario a largo plazo.

"Hay que acercar la vacunación a los barrios, los distritos y a la Atención Primaria. Paremos esto. Madrid no es una serie de ficción, es una realidad y nos la tomamos muy en serio. Movilicemos a todos los demócratas. Lo vamos a conseguir", ha finalizado el líder socialista.