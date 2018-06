Las noticias falsas desafiarán las elecciones en Brasil, dice experto de la UE

El fundador de la plataforma Euractiv y miembro del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Fake News, Christophe Leclercq, afirmó a EFE que la difusión de noticias falsas es un gran desafío para la democracia y para procesos electorales, como el que acontecerá en octubre en Brasil.

De cara a la próxima cita electoral en el gigante suramericano, el especialista francés sitúa el principal problema en "la difamación de algunos candidatos por grupos vinculados a opositores", y en el efecto que esto pueda tener sobre los resultados.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luiz Fux, ya afirmó en un seminario la semana pasada que los comicios serán "terreno fértil" para la propagación de noticias falsas, por lo que "se estudia un paquete de medidas preventivas y punitivas, que pueden ir desde la descalificación de una candidatura hasta la anulación total del resultado electoral".

"No soy especialista constitucional, pero me parece delicado invalidar una elección en contra de la opinión de una mayoría, incluso si la población fue conducida a votar por alguien a través de fake news, ya que podría provocar un gran desorden social o incluso la vuelta de un orden no democrático", apuntó Leclercq.

Crítico del intervencionismo del Estado en cuestiones relativas a la libertad de información, el especialista galo señaló que la clave no es eliminar estas noticias porque sería incurrir en censura, sino desarrollar mecanismos de control y selección de su difusión.

Es fundamental la comprobación de la veracidad de los hechos, los llamados "factcheckers", así como controlar la visibilidad que se le da a cada contenido, de manera que "si aparece una noticia que dice que Hillary Clinton está matando bebés sea menos visible que aquellas que no son fake news", subrayó el francés.

Leclercq añadió que la solución a la difusión de estas noticias no pasa por censurarlas sino por una mayor responsabilidad de las plataformas, y una mayor y más profunda cooperación de las autoridades y los medios.

Actualmente el "cuarto pilar" de la democracia que representa la prensa, "está siendo perjudicado por un quinto pilar", encarnado por plataformas digitales y redes sociales, las que suponen el principal problema de la difusión de estas informaciones falsas, explicó el especialista.

Las "fake news" no son un fenómeno nuevo, siempre ha existido información falsa, pero en los últimos años, con el desarrollo de las redes sociales, estas noticias no solo se generan sino que también se difunden de manera muy rápida, manifestó.

"Las redes sociales son como un adolescente que todavía tiene que probar su valor", que es "indudable", pero también son víctimas de quienes las utilizan para sembrar información falsa, dijo.

El galo consideró que una de las claves es mejorar la "capacidad de identificar lo que es falso", tanto entre los lectores como entre los propios profesionales de los medios de comunicación y de las más diversas plataformas digitales.

En este sentido, y aunque no sitúa la clave del problema en la prensa, consideró importante una modificación del modelo económico de las redacciones de los medios de comunicación ya que para enfrentar a este tipo de informaciones señaló que es necesario que los periodistas dediquen más tiempo a lo que escriben.

"Tomarse tiempo para comprobar las informaciones que llegan, la veracidad y fiabilidad de las fuentes que las ofrecen", en definitiva contrastar los hechos que llegan a las redacciones es clave en la lucha contra la difusión de las "fake news" y la desinformación de la sociedad, explicó.

Andrea Usero Escalante