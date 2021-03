Nuet: Apoyé tramitar las leyes del "procés" para adecuarlas a la Constitución

Madrid, 24 mar (EFE).- El diputado Joan Josep Nuet (ERC) ha negado que desobedeciera los requerimientos del Tribunal Constitucional si bien ha justificado que permitió la tramitación de las leyes del "proces" para así poder "convertirlas en textos constitucionales" pero "al final no salió bien" y "fue un fracaso".

Nuet ha defendido su actuación en la primera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por un presunto delito de desobediencia, por su papel como miembro de la Mesa del Parlament.

La Fiscalía le acusa de votar a favor de la tramitación de varias iniciativas parlamentarias "contrarias al orden constitucional" el 6 y 7 de septiembre de 2017 a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional y pide que se le condene a pena de 16 meses de inhabilitación para cargo público electo y multa de 24.000 euros.

Pero Nuet ha negado en todo momento que incurriera en desobediencia cuando votó a favor de tramitar la ley del referéndum el 6 de septiembre de 2017 porque él había interpretado los requerimientos previos del TC de otra manera e, incluso, a veces "no era consciente de que votaba resoluciones inconstitucionales".

"Interpreté esos requerimientos en el sentido de convertir eso en un texto constitucional, creí que lo podía conseguir en un procedimiento ordinario pero cuando eso cambió, me opuse", ha dicho

Porque, ha continuado, "el TC nos había dicho que un referéndum constitucional era constitucional y mi grupo (pertenecía entonces a Catalunya Sí Que es Pot) tenía el mandato de que un referéndum constitucional era posible. Estaba intentando cumplir, con mis limitaciones, el mandato del tribunal".

Nuet ha repetido esta respuesta en varias ocasiones al ser interrogado por el fiscal Javier Zaragoza y la abogada del estado Rosa Seoane, quienes le han insistido en que, más allá de modificar la norma en su recorrido parlamentario, el mandato del tribunal era claro y pasaba por impedir la tramitación de cualquier iniciativa contraria a la Carta Magna.

Así, repreguntado si cree que ignoró o eludió los mandatos del TC ha contestado: "No, no y no; intente llevarlos a cabo de la forma más adecuada para conseguirlo pero al final no salió bien."

Nuet ha querido dejar claro que "no ignoraba los requisitos del TC sino que intentaba que esos requisitos se plasmaran en la política real" tratando de conseguir que "los intentos independentistas transitaran por el tema constitucional" una vez que la ley del referéndum iniciara su trámite "ordinario" que "debía de haber durado meses" pero que al final se resolvió en unas horas.

Con todo, ha señalado que siempre entendió que en caso de que la norma fuera inconstitucional "el TC tendría la última palabra", por eso "estaba absolutamente tranquilo" de que si su criterio no era bueno, "el tribunal podría intervenir en cualquier momento".

No obstante, cuando vio la deriva que estaban tomando los acontecimientos con la aprobación de las leyes, asumió su "fracaso".

"Tiré la toalla, yo no puedo conseguir que lo inconstitucional se convierta en constitucional mediante la política", ha agregado Nuet para quien la DUI fue "la foto de ese fracaso, el último clavo de ese ataúd que ha significado el proceso".

Nuet es el último miembro de la Mesa que estaba pendiente de juzgar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenara a 20 meses de inhabilitación para cargo público electo y a 30.000 euros de multa por desobediencia a los miembros de JxSi Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó.

El juicio se reanuda mañana con la declaración de tres testigos, entre los que no estarán la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que cumple una condena de 11 años y seis meses de prisión por un delito de sedición, ni Lluis Corominas, al haber renunciado a ello la Fiscalía por "no ser testigos al uso" al tener recursos pendientes de resolución por estos mismos hechos .