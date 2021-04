Nuet, inhabilitado por el Supremo, a la espera de recibir la sentencia

Madrid, 9 abr (EFE).- El diputado de ERC Joan Josep Nuet ha señalado que está a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo que le ha inhabilitado durante ocho meses por un delito de desobediencia grave por su participación en el "procés" como miembro de la Mesa del Parlament.

El Supremo inhabilita al diputado Nuet por desobediencia en el "procés"

"He leído en los medios de comunicación mi condena por el Tribunal Supremo. No he recibido ninguna...y espero valorarla cuando la conozca", ha escrito en catalán en su cuenta de Twitter tras incidir en que "la democracia ganará".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inhabilitado al parlamentario por permitir la tramitación del referéndum del 1-O a pesar de que el Tribunal Constitucional lo había prohibido al declararlo ilegal y, por ello, lo inhabilita para ejercer cualquier cargo público electivo ya sea a nivel estatal, autonómico o local, además de imponerle una multa de cuatro meses con una cuota diaria de 100 euros.

La sentencia del Tribunal Supremo deberá ser trasladada a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que deberá informar a la Junta Electoral Central (JEC), para su aplicación, ya que es este órgano el que expide las credenciales a los diputados.

El reglamento del Congreso señala en su artículo 22 que un diputado perderá su condición de tal "por decisión judicial firme que anule la elección o la proclamación del Diputado" mientras que el artículo 21 afirma que quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando "una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria".

El Congreso de los Diputados tiene como precedente el caso del exportavoz del PDeCAT Francesc Homs que fue inhabilitado a un año y un mes por la consulta soberanista del 9N y fue apartado de su escaño.

Entonces los servicios jurídicos del Congreso analizaron cómo ejecutar la sentencia y la presidencia tenía dos opciones, comunicar directamente al diputado su inhabilitación y su baja o reunir a la Mesa del Congreso para aplicar la sentencia. EFE

rdm/bal