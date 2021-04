Una nueva amenaza a la ministra Reyes Maroto enfanga la campaña madrileña

Madrid, 26 abr (EFE).- Una nueva amenaza a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ha recibido una carta con una navaja ensangrentada, ha recrudecido este lunes la campaña electoral madrileña y ha llevado al PSOE a pedir un "cordón sanitario" frente a Vox, propuesta que no ha tenido acogida ni en el PP ni en Cs.

Las amenazas a Reyes Maroto, que Vox se ha limitado a denunciar de forma genérica "como toda violencia", se han conocido el mismo día en el que el Ministerio del Interior acordaba ampliar la protección al ministro Fernando Grande-Marlaska a Pablo Iglesias y a la directora general de la Guardia Civil que recibieron la pasada semana cartas con balas en su interior.

La carta a la ministra de Industria, según ha confirmado a Efe su gabinete, ha llegado en un sobre postal recibido en su ministerio el viernes y que hoy ha abierto su secretaria.

Inmediatamente se ha notificado a los servicios de seguridad de la Presidencia del Gobierno y al Ministerio del Interior la existencia de esta carta que contenía una navaja con sangre, y que era "un poco distinta" a las tres de la pasada semana porque ésta sí llevaba un remitente de una persona identificada, un vecino de El Escorial (Madrid) que, al parecer, padece problemas psiquiátricos.

La ministra ha denunciado ya los hechos y ha señalado que se van a adoptar las medidas oportunas para que esa persona dé su versión sobre el por qué de la misiva.

Y ha avisado también de que ni las amenazas ni la violencia "acallarán la voz de la democracia". "La libertad prevalecerá", ha garantizado Maroto, que ha agradecido todas las muestras de apoyo en un día que, según ha dicho, refuerza su "voluntad de trabajar por un futuro mejor".

Tras lo sucedido, le ha mostrado su apoyo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha asegurado que no permitirá que el odio se apodere de la convivencia en España. También la han arropado varios miembros de su gabinete, entre ellos Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Yolanda Díaz o Alberto Garzón.

El exvicepresidente del Gobierno y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado a frenar en las urnas a la extrema derecha ante una situación que es en su opinión cada vez más insostenible.

"No puedo salir con mis hijos a dar un paseo por el parque porque tengo que ir rodeado de policías y cada semana me dicen que van a reforzar el dispositivo porque detectan amenazas reales", se ha quejado.

Por su parte, la candidata de Más Madrid, Mónica García, ha mostrado su "condena" y "repulsa" a lo ocurrido y ha preguntado "cuántos sobres más" y "cuántas amenazas más" tienen que recibir representantes públicos "para que Ayuso diga firmemente que no tiene ninguna intención de gobernar con la extrema derecha, con el partido del odio y con el partido de la intolerancia".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que sigue guardando silencio sobre este extremo, ha condenado las amenazas a la ministra de Industria, que a su juicio "no tienen sentido en un país en libertad".

En medio de esta escalada de tensión, el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha propuesto al resto de formaciones crear un "cordón sanitario" a Vox porque, ha alertado, "no se puede blanquear al fascismo".

Sin embargo, el PP, por boca de su portavoz nacional, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado el cordón sanitario contra Vox que pide el PSOE, y se ha preguntado por qué no se puede pactar con esta formación pero sí con EH Bildu.

"No nos planteamos un cordón sanitario a Vox", ha asegurado Almeida, que ha preguntado por qué el PSOE exige a los demás "que no pacten con Vox" si "es socio de Bildu, Podemos y ERC y está apoyado por Junts per Catalunya", que "quieren romper España".

Una posición que comparte la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), que tampoco está "a favor de los cordones sanitarios" porque "no se puede censurar a ningún partido, ni callar ninguna voz que tenga representación democrática".

Antes de conocer la carta de amenaza a Maroto, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha advertido de que su partido no va "a admitir" "ni una sola lección de democracia" por parte "ni del PSOE, ni de Podemos, ni del Gobierno socialdelincuente", porque a su juicio "ellos son los que se colocan extramuros del sistema democrático".

En rueda de prensa, Buxadé ha dicho que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere un "cordón antidemocrático" contra Vox, cuando es su gobierno el que se sitúa fuera de los límites democráticos y usa "una soga antidemocrática" contra los 4 millones de votantes de su partido, a quienes intenta "deshumanizar".

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y su candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, han condenado la amenaza de muerte que ha recibido la ministra de Industria y ha pedido frenar la deriva de polarización y enfrentamiento que están tomando las elecciones.

La situación de "crispación política" que se está produciendo en el marco preelectoral ha llevado además a la Universidad Complutense a cancelar un acto previsto para este lunes de la asociación universitaria Libertad Sin Ira titulado 'Venezuela: ¿Democracia o Dictadura?', que iba a contar con la participación de Leopoldo López.

La decana de la facultad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, María Esther del Campo, que también es vocal de la Junta Electoral Central, suspendió el evento ante la imposibilidad de "controlar la seguridad de todos los participantes y asistentes a dicho acto".

Una decisión que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo ha atribuido a "la presión" de Unidas Podemos para que "una voz libre como la suya no pueda hablar en una facultad de Ciencias Políticas".