La nueva ley electoral de Irak, garantía de más pluralidad en el Parlamento

El Cairo, 7 oct (EFE).- Irak celebra este domingo elecciones generales con un nuevo sistema electoral, que incluye más circunscripciones y listas abiertas para garantizar la pluralidad y responder a una de las demandas de los manifestantes que hace dos años se echaron a la calle contra una clase política sectaria y corrupta.

La nueva ley fue aprobada en diciembre de 2019, después de dos meses de masivas protestas en Bagdad y otras ciudades del país, cuando también acabó dimitiendo el Gobierno del primer ministro Adel Abdelmahdi ante la presión popular.

Sin embargo, la ley fue ratificada casi un año después debido a los desacuerdos de algunos partidos políticos más afianzados, que vieron cómo el nuevo sistema electoral limitaba la posibilidad de monopolizar los escaños del Legislativo y podría disminuir su poder.

MÁS CIRCUNSCRIPCIONES Y VOTO ÚNICO

Desde la invasión estadounidense de 2003 que derrocó al dictador Sadam Husein, los iraquíes han acudido a las urnas en cuatro ocasiones para elegir a su Parlamento.

En la primera cita, en 2005, había una circunscripción única, mientras que las tres que vinieron después se llevaron a cabo con un sistema de 18 distritos electorales, uno por cada provincia que tiene el país.

Ahora, la nueva ley establece 83 circunscripciones, divididas en base a la población de cada provincia y a la cuota mínima de escaños reservados a las mujeres que establece la Constitución (el 25 % de los 329 asientos en el Legislativo).

Esto representa un problema para algunas de las listas más votadas en las pasadas elecciones, puesto que al dividir los distritos electorales también se fragmenta la fuerza de esas formaciones. De esta forma, hay un escaño por cada 100.000 residentes.

La mayoría de los partidos chiíes, que está previsto que arrasen en las urnas, apoyaron esta nueva ley porque su electorado se encuentra concentrado en algunas áreas del país con mayor número de población, especialmente en el sur y en la capital.

Por otra parte, algunos partidos de la región autónoma del Kurdistán, ubicada en el norte de Irak, se opusieron al considerar que perderían asientos en el Parlamento y disminuiría así su influencia en la formación de un gobierno.

La nueva ley también prohíbe que los partidos presenten listas unificadas de candidatos para que de esta forma no puedan acumular todos sus votos en una sola circunscripción y hacerse con todos los escaños. Los electores deberán votar directamente a los candidatos y no a las listas, y esos votos no serán transferibles a otras provincias.

CANDIDATOS INDEPENDIENTES Y MUJERES

Este cambio podría abrir por primera vez a los partidos pequeños y candidatos independientes las puertas del Parlamento iraquí, cuyo presidente tiene que ser de la comunidad musulmana suní, según el reparto de poder vigente.

Muchos activistas que participaron en la llamada "revolución de octubre" de 2019 han creado formaciones políticas de cara a estas elecciones, aunque algunos se han visto forzados a retirar su candidatura por presiones y amenazas de grupos más prominentes en el Legislativo, según han denunciado.

Asimismo, las mujeres contarán con más posibilidades, puesto que según la Carta Magna y la ley electoral, además de tener un 25 % de los escaños reservados, los partidos políticos tienen que incluir el mismo porcentaje de candidatas en sus listas como mínimo.

De esta forma, si en una circunscripción no hay ninguna mujer entre los candidatos que consigan escaño, el candidato hombre menos votado de entre los ganadores deberá ceder su asiento en la Cámara a la mujer más votada en ese distrito.

Carles Grau Sivera