La nueva ministra de Transportes dice que se "dejará la piel" en su cargo

Barcelona, 11 jul. (EFE).- La hasta ahora alcaldesa socialista de Gavà (Barcelona), Raquel Sánchez, se ha comprometido "dejarse la piel" en su nuevo cargo como ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y ha propuesto a la concejal del PSC Gemma Badia como su sucesora al frente del Ayuntamiento que ha liderado desde 2014.

Raquel Sánchez, que mañana tomará posesión como ministra tras la remodelación del Gobierno anunciada ayer por el presidente Pedro Sánchez, ha renunciado este domingo en un pleno de urgencia a su cargo como alcaldesa de Gavà, al que accedió en 2014 como relevo del también socialista Joaquim Balsera.

La futura nueva ministra de Transportes ha agradecido a Pedro Sánchez su confianza por el nombramiento: "es un honor increíble trabajar por mi país, por España, por Cataluña, por mi ciudad, desde esta dimensión. Es un reto que asumo con mucha humildad y mucha determinación. Me voy a dejar la piel en hacer todo lo posible para mejorar este país", ha indicado, visiblemente emocionada.

Sánchez ha prometido que ejercerá su nuevo cargo con "responsabilidad, rigor, honradez, determinación y, sobre todo, mucha humildad", convencida de que tras un año y medio de una "terrible pandemia" llega el momento de una transición en la que se deben abordar los grandes retos: "lo mejor para España será lo mejor para Cataluña y para Gavà".

Ha desvelado que cuando el presidente del Gobierno le propuso incorporarse al ejecutivo le mostró su disponibilidad, aunque tuvo un sentimiento "ambivalente" porque ello suponía dejar el Ayuntamiento de su ciudad natal, tras siete años como alcaldesa.

En su intervención, la hasta ahora alcaldesa ha propuesto que el pleno municipal de Gavà, en el que el PSC tiene mayoría absoluta, elija mañana como su sustituta a la concejal socialista Gemma Badia, actualmente al frente del área de Espacio Público, Seguridad y Convivencia.

"Es una gran persona, mujer, excepcionalmente preparada, de convicciones firmes y serena cuando toca", ha destacado la hasta ahora alcaldesa sobre su sucesora, convencida de que lo hará "muy bien" al frente del consistorio.

La nueva ministra se ha emocionado en el pleno al admitir que en los últimos años ha sacrificado parte de su vida personal por su trabajo en las instituciones y al asegurar que su madre, ya fallecida, estaría "muy orgullosa" de ella.

Todos los grupos de la oposición han celebrado el nombramiento de la alcaldesa como nueva ministra, le han agradecido su trabajo, le han deseado mucha suerte y aciertos en su nueva tarea y también han aplaudido que haya contribuido a situar el nombre de Gavà en el mapa.

"Soy vecina de Gavà, lo he dado todo, lo he hecho lo mejor que he sabido y he podido", ha respondido la hasta hoy alcaldesa, que ha prometido a los vecinos la seguirán viendo por el municipio: "seguiré siendo una ciudadana más de Gavà, siempre estaré con vosotros".

En posteriores declaraciones a los periodistas, Sánchez no ha querido entrar todavía en concreciones sobre cómo afrontará como ministra de Transportes proyectos como la ampliación del aeropuerto del Prat, que ha provocado rechazo en varios municipios de la zona, entre ellos Gavà.

Raquel Sánchez (Gavá, 1975), casada y madre de dos hijos, es miembro de la ejecutiva del PSC desde noviembre de 2016, cuando Miquel Iceta la situó como secretaria de la mujer, y desde 2014 ha ejercido como alcaldesa de esta localidad costera del Baix Llobregat, uno de los históricos feudos del PSC en Cataluña.

La nueva ministra de Transportes había desarrollado hasta ahora su carrera política en el Ayuntamiento de Gavà, ya que fue concejal en 2007, entre ese año y 2011 ejerció de teniente de alcalde de economía y hacienda, así como de portavoz del grupo socialista, y entre 2011 y 2015 fue tenienta de alcalde de urbanismo, promoción económica, medioambiente y sostenibilidad.