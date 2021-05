El nuevo túnel de Belate tendrá 5 galerías de emergencia y Almándoz será 160 metros más largo

Pamplona, 26 may (EFE).- El nuevo túnel de Belate dispondrá de cinco galerías de emergencia cada 500 metros, conectadas al actual, el de Almándoz será 160 metros más largo que el actual y contará con dos galerías de emergencia y en el tramo entre túneles se construirá un nuevo viaducto de 210 metros para salvar el gran desnivel existente.

La duplicación de los túneles, con una inversión prevista de más de 100 millones de euros, se ha considerado la "mejor solución posible" y además "definitiva", han sostenido la presidenta de Navarra, María Chivite, y el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, en una rueda de prensa en la que han estado acompañados por el director general de Obras Públicas, Pedro López.

Se trata de "la obra viaria más importante que afronta Navarra en la última década", ha subrayado Chivite, quien ha resaltado el impacto económico que esta obra va a tener en la Comunidad Foral y en las empresas y en ese sentido ha indicado que va a generar más de 1.400 puestos de trabajo a tiempo completo y cerca de 100 millones de euros de VAB (Valor Añadido Bruto).

En el caso de Belate se prevé que las obras duren en torno a 27 meses y en el de Almándoz unos 17 meses, ha indicado la presidenta, quien ha sostenido que al problema de seguridad de los túneles se debía haber dado una solución "hace muchísimos años", esta es una "deuda histórica, con más de quince años de retraso en la toma de decisiones".

En ese sentido ha indicado que a los dos meses de llegar al Ejecutivo decidieron la duplicación de los túneles por considerarla la mejor solución técnica posible y además definitiva frente a otras opciones que consideraban "simples parches".

En todo este tiempo, ha indicado Ciriza, se han hecho mejoras pero no suficientes para alcanzar las exigencias de la directiva de la UE por lo que es preciso llevar a cabo estas actuaciones, tras lo que ha remarcado que si no se desdoblan no serán seguros. Las obras realizadas hasta el momento "apenas" han reducido el nivel de riesgo de los túneles, ha apuntado.

Según el calendario previsto, las obras comenzarían a partir del verano de 2022 y se estima que para finales de 2024 o principios de 2025, todos los túneles de la Red Transeuropea de más de 500 metros en la red de carreteras de Navarra podrían estar completamente adaptados a los requisitos de seguridad de la directiva.

Durante la ejecución de esta obra se prevé mantener el tráfico actual, a excepción de momentos puntuales.

El proyecto de desdoblamiento se inicia con el tramo a cielo abierto previo al túnel de Belate, en la intersección existente con la carretera NA-1210 que sube al puerto de Belate (enlace de Ventas de Ultzama), en donde existen cuatro carriles en calzada. De ellos, uno es el carril de deceleración de la salida de la carretera nacional en sentido Pamplona / Iruña, otros dos sentido Pamplona y el último, sentido Bera.

Los primeros metros la ampliación de calzada se proyecta en el lado derecho. A partir del punto kilométrico 27+700 la margen derecha de la plataforma recupera el trazado de la carretera actual y la ampliación de calzada comienza por su lado izquierdo, dando inicio al nuevo túnel de Belate.

La nueva galería (sentido sur) se inicia en el punto kilométrico 28+010 y tendrá una longitud de 2.885 metros aproximadamente, similar a la del actual túnel. En este nuevo tubo se han previsto cinco galerías de conexión con el túnel existente cada 500 metros. La central permite el paso de vehículos de emergencia y las otras 4 serán peatonales con acceso a vehículos ligeros.

Los dos carriles tendrán 3,5 m de anchura cada uno de ellos, con arcén de 3 m en el lado derecho en sentido de la circulación y otro de 1 m en el lado izquierdo. A ambos lados de la calzada se consideran dos aceras de 0,75 m cada una y se dispone de un gálibo de 5,5 m.

El 38,2% de la longitud del nuevo túnel tendrá una dificultad constructiva baja o muy baja (1.096 metros), el 25,5% tendrá una dificultad media (730 metros) y el 36,3% una dificultad alta o muy alta (1.040 metros).