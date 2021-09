Número dos del chavismo llama a la unidad de sus militantes en las elecciones

Caracas, 24 sep (EFE).- El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, hizo este viernes un llamado de unidad a sus simpatizantes para acudir "abrazados" a las elecciones locales y regionales del próximo 21 de noviembre.

Así lo recoge el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del que Cabello es vicepresidente, en un comunicado en el detallan que hizo el llamamiento al juramentar el equipo de campaña en el céntrico estado Aragua.

"Aquí no estorba ni sobra nadie. Aquí no debemos dejar a un lado a nadie, debemos estar abrazados, unidos que no puedan con nosotros", subrayó.

Además pidió a todos los militantes "estar como hermanos, (como) luchadores".

"Debemos estar abrazados que nos busquen y nos encuentren juntos, unidos que no puedan con nosotros", agregó Cabello, según agregó el comunicado.

Finalmente, aseguró que se "debe garantizar la organización popular" de todas las estructuras del PSUV, así como de todos los partidos aliados en la coalición del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) y de los movimientos sociales como el Congreso Bicentenario de los Pueblos.

Cabello fue designado el pasado 14 de septiembre para liderar el comando de campaña del PSUV para las elecciones regionales y locales.

El vicepresidente del PSUV fue elegido por el líder del partido y mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien explicó que el comando llevará el nombre de Aristóbulo Istúriz, en honor al que fue, hasta su fallecimiento el pasado abril, ministro de Educación.

A esas elecciones también acudirá, por primera vez desde 2017, el grueso de la oposición, incluido el sector que encabeza Juan Guaidó, quien se había mostrado reticente al considerar que faltaban garantías.

Al respecto, Cabello, aseguró el pasado 7 de septiembre que espera que la oposición venezolana denuncie que hubo un fraude tras los comicios.

"¿Qué esperamos de la oposición? Que canten fraude el 21, eso es lo que yo espero en verdad, que el 21 (de noviembre), cuando gane la revolución bolivariana, salgan ellos diciendo 'me hicieron trampa, me hicieron fraude'", pronosticó entonces en una rueda de prensa. EFE