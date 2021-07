Núñez Feijóo ve "normal" que Euskadi proponga el uso de la mascarilla

A Coruña, 23 jul (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este viernes que si el servicio de salud de Euskadi considera que en determinadas ciudades existen "riesgos" es "normal" que el Gobierno vasco "haga esa propuesta a sus ciudadanos" de utilizar la mascarilla.

Al ser preguntado por su valoración sobre la decisión del País Vasco de volver a usar la mascarilla en exteriores, el presidente de la Xunta ha dicho que "la regla está clara: o distancia de metro y medio o mascarilla".

"Todos estamos intentando actuar con responsabilidad. El no llevar mascarilla si no se cumple la distancia es un riesgo que no debemos asumir, más en este momento donde la variante delta acredita que en segundos una persona puede contagiarse", ha remarcado.

Por consiguiente, Núñez Feijóo ha mostrado su "respeto" por esa decisión.