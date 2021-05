El NYT respalda a Kathryn García en la carrera por la alcaldía de Nueva York

Nueva York, 11 may (EFE).- El diario The New York Times (NYT) dio este martes su influyente respaldo a la candidatura de Kathryn García, exresponsable del Departamento de Saneamiento de la ciudad, como próxima alcaldesa de Nueva York.

García, de 51 años y con una larga carrera en la Administración municipal, es parte de un amplio abanico de aspirantes a las primarias demócratas del próximo junio, de las que en principio saldrá el nombre que sucederá a Bill de Blasio al frente de la Gran Manzana.

Aunque las elecciones en sí no se celebran hasta noviembre, salvo enorme sorpresa el candidato del Partido Demócrata será quien se haga con la Alcaldía.

Hasta ahora, el nombre de García no ha aparecido como favorito en las encuestas, pero la carrera está muy abierta y una mayoría de votantes aún no ha decidido su voto.

The New York Times destaca a García como la candidata más cualificada para asumir el liderazgo de la Gran Manzana en un momento tan complicado como el actual, con la ciudad comenzando a recuperarse de la devastadora crisis de la covid-19.

“Kathryn García puede dirigir un Gobierno que atienda a todos los neoyorquinos. Sería la primera mujer en el puesto, pero hay muchas otras razones para darle el cargo”, señaló el Comité Editorial del periódico.

“Kathryn García es quien mejor comprende cómo hacer que Nueva York se recupere y tiene el temperamento y la experiencia para hacerlo. García cuenta con nuestro respaldo en la que quizá es la contienda por la Alcaldía más significativa en una generación”, añadió el diario.

Hasta ahora, la mayoría de las encuestas han señalado al excandidato presidencial Andrew Yang como el principal favorito, aunque un sondeo publicado la semana pasada situaba en primer lugar al presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams.

Otros nombres destacados en la carrera son el actual interventor de la ciudad, Scott Stringer, cuya campaña se ha visto golpeada por una acusación de acoso sexual; el exvicepresidente del grupo financiero Citigroup Ray Mcguire y la exasesora de Bill de Blasio Maya Wiley.

García, mientras, tiene un perfil menos conocido, por lo que el respaldo del NYT puede ser fundamental para sus aspiraciones.

Adoptada por una familia multirracial de Brooklyn, García lleva el apellido de su exmarido (como soltera su nombre era Kathryn McIver) y sigue residiendo en el vecindario de Park Slope, donde creció y crió a sus dos hijos.