Ocio nocturno pide a Madrid que aclare si pueden abrir locales tras el auto

Madrid, 21 ago (EFE).- Noche Madrid, la asociación de empresarios de ocio nocturno de la Comunidad de Madrid, ha pedido este viernes al Gobierno autonómico que aclare si los locales del sector pueden abrir o no, después de que un juez haya rechazado ratificar la orden regional que establecía su cierre, entre otras medidas.

El titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid ha rechazado ratificar la orden dictada por la Comunidad de Madrid para aplicar las últimas medidas consensuadas frente al coronavirus, desde la prohibición de fumar si no se respetan los 2 metros de distancia al cierre del ocio nocturno.

En el auto, dictado el pasado jueves por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián y hecho público este viernes, se señala que "desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma".

El juez subraya que la orden de la Comunidad de Madrid con las nuevas restricciones se basa en otra del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "cuando, como es sabido, las normas y disposiciones generales tienen que ser publicadas para que sean de obligado cumplimiento para todos".

Un portavoz de Noche Madrid apunta a Efe que "lo que ha dicho el juez es que no ratifica la orden" aunque "no ha dicho si está suspendida o anulada" porque el Gobierno regional tiene plazo para presentar un recurso.

"Nosotros interpretamos que queda en suspenso, pero hemos hecho la consulta a la Comunidad de Madrid para saber, hasta que ellos hagan o no un recurso, en qué situación quedan las empresas. ¿Pueden o no pueden abrir? El juez no lo ha dicho", señala el portavoz.

Por eso Noche Madrid ha pedido este viernes una "aclaración" a la Comunidad de Madrid, para saber "qué van a hacer, qué pueden hacer o qué deben hacer" las empresas del sector, después de recibir "centenares" de consultas en la asociación.

Para la asociación Hostelería Madrid, las medidas aprobadas el pasado miércoles por la Comunidad de Madrid "quedan sin efecto al no contar con la necesaria ratificación del citado juzgado", y, por tanto, "no resultan de aplicación en las empresas", según ha señalado en un comunicado.

Ante esta situación, Hostelería Madrid "apoya todas las medidas sanitarias encaminadas a prevenir y contener la propagación de la covid-19, pero considera erróneo que dichas medidas se centren en las empresas de hostelería, negocios que cumplen rigurosamente con las medidas higiénico sanitarias y de prevención de COVID-19.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que solicitará una "urgente aclaración" al titular del juzgado, ya que, si bien el Gobierno regional ha manifestado su "pleno respeto" al auto, también se ha mostrado "en contra respecto a su contenido", que han calificado de "confuso".