El oficialismo se impone en las municipales de Georgia, pero la oposición no se retira

Tiflis, 2 oct (EFE).- El partido oficialista de Georgia, Sueño Georgiano, se impuso hoy en las elecciones municipales, según los sondeos a pie de urna, una victoria que no reconoce por ahora el principal partido opositor, el Movimiento Nacional Unido (MNU), que planteó los comicios como un voto de confianza al gobierno debido a la profunda crisis que vive el país.

En estos comicios, en los que la participación fue del 51,92 %, casi 3,5 millones de votantes estaban llamados a elegir 64 alcaldes, entre ellos el de la capital, Tiflis, y 2.068 diputados de 64 asambleas locales.

La formación gobernante, en el poder desde 2012, saca en dos sondeos entre un 46 % y un 47,6 % de los votos, mientras que un tercero le atribuye un 38,6 %, en tanto que el MNU puedce haber obtenido entre un 27,1 % y un 33 %.

LA INCÓGNITA DE UN UMBRAL

Según los datos de Ipsos recogidos para el canal opositor Mtavari, Sueño Georgiano no alcanzaría, sin embargo, el 43 % de los votos que la oposición le exigía para evitar la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas para 2022, dos años antes de lo previsto.

Sin esperar a los primeros datos de la Comisión Electoral Central (CEC), el primer ministro georgiano, Irakli Garibashvili, gritó desde la sede del partido gobernante en Tiflis "¡Gaumardzhos!" (¡viva!).

"Hago un llamamiento a mis oponentes: acabemos con la polarización y comencemos a partir de mañana una era de desarrollo y estabilidad", señaló.

El secretario general del partido gobernante y candidato a repetir como alcalde de Tiflis, Kaja Kaladze, dejó claro que "las próximas elecciones en Georgia se celebrarán en 2024".

UN REFERÉNDUM

La oposición planteó estas elecciones como un referéndum sobre el Gobierno tras la profunda crisis política que desataron las elecciones parlamentarias de octubre pasado, en las que la formación oficialista obtuvo 90 de los 150 escaños del Parlamento y que fueron calificadas de fraudulentas.

Un acuerdo facilitado en abril por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, entre el gobierno y parte de la oposición (el MNU no lo firmó) saltó en julio por los aires cuando Sueño Georgiano lo dio por roto.

El pacto preveía entre sus cinco puntos elecciones parlamentarias anticipadas en 2022 si Sueño Georgiano no lograba el 43 % de los votos proporcionales en los comicios de hoy.

El partido oficialista afirma que este punto ya no es aplicable, mientras que la oposición sí cree que aún es vinculante.

TIFLIS EN DISPUTA

A unos 15 kilómetros de la sede del partido oficialista, la oposición no quiso dar crédito a los sondeos, en particular a uno de una televisión progubernamental que concede la victoria en la alcaldía de Tiflis a Kaladze con un 51,3 % de los votos.

Otra encuesta de una cadena opositora asegura que es el jefe del MNU, Nikanor Melia, quien lideraría la batalla por la Alcaldía capitalina con un 40,8 %, lo que supondría una segunda vuelta. Este escenario también lo da por hecho un tercer sondeo opositor.

"Habrá una segunda vuelta en Tiflis. Ahora lo principal es proteger los votos en la capital y en las regiones", afirmó Melia.

Estas elecciones se celebraron con normalidad, pero con una tensión en el aire ante la posibilidad de nuevas protestas opositoras en los próximos días.

"Elijo la estabilidad y el desarrollo. Se han desplegado grandes proyectos de infraestructura en toda Georgia, el país se está desarrollando. Quizás no tan rápido como todos quisieran, pero estamos avanzando. Por lo tanto, voté por "Sueño Georgiano", dijo a Efe el ingeniero Ramaz Dalakishvili.

El pensionista Manana Dzneladze votó por la oposición: "Sueño Georgiano promete mucho, pero no hace nada. ¿Cómo vivir? ¡Solo creo en Misha Saakashvili! Es un hombre de verdad, se arriesgó y llegó. Pronto será liberado y guiará a Georgia hacia adelante!", sostuvo.

VUELVE EL PASADO

En la víspera fue detenido el expresidente y fundador del MNU Mijaíl Saakashvili (2004-2013), quien estaba huido de la justicia y regresó ayer a Georgia tras ocho años en el exilio.

El fundador del MNU fue condenado en 2018 en ausencia a tres y seis años de cárcel por corrupción y abuso de poder. También afronta otros cargos que pueden acarrearle hasta 11 años de prisión.

Saakashvili, actualmente asesor del Comité Ejecutivo de Reformas adscrito a la Presidencia de Ucrania tras recuperar en 2019 la ciudadanía ucraniana, pidió a sus seguidores desde la prisión que "protejan los votos".

El analista georgiano Petre Mamradze dijo a Efe que "Saakashvili no se convertirá en un Navalni georgiano, (en alusión al líder opositor ruso Alexei Navalni) pues no más de una cuarta parte de la población lo apoya y porque Georgia quiere vivir en paz y no quiere vandalismo político".

El experto se refería al encarcelado líder opositor ruso Alexéi Navalni, quien consiguió a principios de año sacar a la calle a miles de rusos para exigir su libertad.

Misha Vignanski