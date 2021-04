Oltra sobre abusos a menor tutelada: A nadie provocan más repugnancia que a mí

Valencia, 21 abr (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha asegurado que no hay nadie a quien provoquen "más repugnancia" que a ella los abusos cometidos por un educador, exmarido suyo, sobre una menor tutelada, y por los que ha sido condenado a cinco años de prisión.

Así lo ha afirmado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en Les Corts Valencianes, donde ha comparecido para explicar la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condena a este educador, y en la que se critica la actuación de la Conselleria.

Tras afirmar que su relación personal con el condenado "no ha afectado en nada a sus actuaciones" en el Gobierno valenciano, ha criticado una sentencia que, según ha destacado, pone en duda, "de manera generalizada, a profesionales, públicos y privados", del sistema de protección de menores.

Los grupos de la oposición han criticado el "victimismo" de Oltra, a la que han recordado que la víctima es la menor abusada y no ella, y han pedido su dimisión, no por su relación personal con el abusador, sino por ser la máxima responsable de una Conselleria que debía proteger a la menor y le falló.

Durante una hora, Oltra ha ido dando respuesta a las numerosas dudas sobre la actuación de la Conselleria que se derivan de la sentencia, cuyos hecho probados, ha explicado, no hacen ninguna referencia ni a la Generalitat Valenciana, ni a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad, ni a ella misma.

Oltra ha negado que haya habido trato de favor al condenado o al centro concertado en el que se produjeron los hechos, ni que se dieran consignas o instrucciones a la hora de realizar los informes psicológicos de la menor ni que hubiera hostilidad o desamparo hacia la víctima.

Ha asegurado que se enteró de los hechos el 4 de agosto de 2017, seis meses después de producirse los hechos y después de haberse cerrado la investigación interna sobre el educador, porque llegó una citación judicial a su domicilio y le informaron telefónicamente de su contenido, ya que ella se encontraba fuera de Valencia.

A partir de ahí, se ordenó la apertura de un expediente informativo por esos posibles abusos, se dictó una instrucción ordenando la máxima colaboración con la Fiscalía, y se solicitó al instituto Espill, entidad con 20 años de experiencia, la valoración y/o tratamiento psicológico de la menor.

Oltra ha asegurado que las conclusiones de este informe, en el que no se da credibilidad a la joven, se remitió, junto con el expediente informativo elaborado, a la Fiscalía el 30 de noviembre, y no sabe por qué ésta no reclamó el expediente completo ni por qué este documento no fue aportado a la causa judicial.

La diputada del PP Elena Bastidas ha criticado el "victimismo insoportable e indigno" de Oltra, a la que ha pedido que reconozca que la Conselleria falló a la víctima, hizo "lo imposible por esconder el caso" y se puso del lado del abusador.

Bastidas ha pedido la dimisión de Oltra y ha advertido de que algunas de sus actuaciones pueden ser constitutivas de infracción penal, a lo que la vicepresidenta ha replicado que si tiene alguna sospecha lo denuncie en los tribunales.

Ciudadanos ha pedido también la dimisión de Oltra, a la que ha acusado de ser "juez y parte en todo el proceso", no creer a la víctima y ser "cómplice" por ocultar información, unos argumentos compartidos por Vox, que ha reprochado a Oltra que se ponga "por encima de la justicia".