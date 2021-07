Oltra acusa a Madrid de desvertebrar a España con políticas insolidarias

Valencia, 30 jul (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha acusado a la Comunidad de Madrid de desarrollar políticas "insolidarias" que "desvertebran" y que "empobrecen" a España, al actuar como una "aspiradora de recursos a costa del resto" del país.

"Eso sí que es desvertebrar España, eso sí que es romper con la igualdad de oportunidades" y "no estar en un proyecto de España", ha afirmado Oltra este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano preguntada por la postura de Madrid en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera de negar la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.

La Comunidad de Madrid "tiene poco que decir respecto de condicionar al resto de España, pese a que se diga que Madrid es España, y España es Madrid, y no hay más España que Madrid", porque "eso no es así", ha aseverado Oltra, quien ha recordado que hay 17 autonomías y cada una tiene su parte que decir, por lo que una no puede hablar "en nombre del todo".

A las comunidades que consideran que no hay tiempo para hablar en la Conferencia de presidentes autonómicos de este viernes de la reforma de la financiación autonómica, como ha propuesto el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la vicepresidenta ha replicado que sí lo hay, porque "no es una cuestión de tiempo" sino "de importancia", y a los "temas importantes", como este, se les dedica "el tiempo que se le haya que dedicar".

Oltra ha insistido en que el sistema de financiación lleva muchos años caducado, por lo que ha pasado "tiempo de sobra" para que se aborde este asunto de manera "perentoria", de manera que ha reclamado que se cumpla la fecha que ha marcado el Congreso de los Diputados para que el Gobierno presente el primer borrador del nuevo modelo.

"Son ya muchos años de sistema caducado y esta carrera tiene que empezar", ha insistido Oltra, quien considera que los valencianos necesitan como medida estructural y no "pasajera" unos fondos puntuales de resiliencia o una financiación "justa y constitucional".

La vicepresidenta ha reiterado que los valencianos no quieren ser "más que nadie" pero están "hartos de ser siempre los últimos de todo" y al final ser "una especie de españoles de segunda".