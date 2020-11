Oltra es partidaria de tomar medidas más restrictivas en la Comunidad Valenciana

Valencia, 3 nov (EFE).- La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que es "partidaria de adoptar medidas más restrictivas" en la Comunitat Valenciana para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus como están haciendo países del entorno como Francia o Alemania.

A preguntas de los periodistas, la portavoz del Consell ha defendido que hay que "ir por delante del virus y no por detrás" y ha sentenciado: "Yo, desde luego, soy partidaria de tomar medidas mas estrictas".

"Hemos visto lo que ha pasado en Francia, Alemania o Bélgica. Todos los países de nuestro entorno están tomado medidas más estrictas por que aquí lo que hay que salvaguardar es la salud y la vida", ha apuntado.

En su opinión, "si no salvaguardamos la salud y la vida, no salvaremos otra cosa" porque, como ha añadido, "la falsa dicotomía entre salud y economía se desmonta cuando los científicos dicen que sin salud no hay economía".

"Creo que en este memento, hemos de ir a que los colegios estén abiertos y los niños se puedan formar y en ese sentido, tener cierta normalidad, pero hay otro espacios, donde además el virus más se propaga que es sobre todo los espacios sociales, que deberíamos darle una vuelta y hacer, simplemente, como está haciendo el resto de países de nuestro entorno", ha concluido.