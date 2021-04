Oltra reitera que Consejeria no fue parte en la causa contra su exmarido y que fue a Corts a dar "todas las respuestas"

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha reiterado que la Conselleria de Igualdad no ha sido parte en la causa que ha condenado a su exmarido por abusos a una menor tutelada y ha incidido en que fue a Corts a dar "todas las respuestas".

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha recordado que el miércoles compareció durante más de una hora ante el parlamento. Al respecto, ha descartado que la sentencia tenga consecuencias para el departamento que dirige ya que no fue parte en el procedimiento, y que "ni en los hechos probados ni en el fallo se la nombra por ningún lado".

Preguntada sobre si cree a la joven, ha señalado que la Conselleria "ni cree ni deja de creer a ninguna víctima". "Son los profesionales los que evalúan y establecen unos parámetros de credibilidad, pero ni creen ni dejan de creer", ha indicado. Respecto a si ella misma cree a la menor, ha manifestado: "La única verdad que hay es la que dice la sentencia. Punto".

Sobre estos parámetros de credibilidad, Oltra ha indicado que estos no los establece la Conselleria, sino que dependen de "criterios estrictamente profesionales", "igual que la Conselleria de Sanidad no establece qué medicamento se tiene que dar". "Eso lo hace un médico, no la consellera de Sanidad", ha ejemplificado.

Por ello, ha insistido en que esta cuestión es "una pericia puramente profesional". Sobre la "eficacia" de estos parámetros, ha indicado: "La condena es un juicio en función de diferentes peritajes i pruebas que conforman la convicción. ¿Esto quiere decir que los profesionales, cuando el tribunal no se ha decantado por ese peritaje, no valen?".