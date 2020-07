Òmnium acusa a Sánchez del regreso a la cárcel de los presos del 1-O: "Ya tiene lo que quería"

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha acusado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de la suspensión del tercer grado a los dirigentes independentista encarcelados por el 1-O: "Pedro Sánchez ya tiene lo que quería. Era su Fiscalía quien lo pedía".

"Si el Gobierno no exige la retirada inmediata del recurso, no sólo se hará evidente que no tiene ninguna voluntad de diálogo, también demostrará que avala y propicia la represión", ha expresado en un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha aceptado este martes suspender el tercer grado a los presos del 1-O a raíz del recurso presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona.