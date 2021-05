ONG venezolana critica que haya un organigrama electoral sin plan de vacunación

Caracas, 28 may (EFE).- La ONG de Venezuela Provea criticó este viernes que el país cuente con un organigrama electoral para los comicios regionales y locales, que se celebrarán el próximo 21 de noviembre, y no haya un plan de vacunación ni información del proceso y avances en la inmunización.

"Una de las condiciones que debe incorporarse para avanzar hacia las elecciones debe ser acelerar la vacunación, que para el mes de noviembre haya alcanzado el mayor número posible y sea realizada sin discriminar ni exigir el Carnet de la Patria", señaló la organización defensora de los derechos humanos en un comunicado.

El Gobierno difundió mensajes entre personas de la tercera edad, titulares de dicho carnet, señalado por el antichavismo como elemento de control social, citándolos a la vacunación, mientras que quienes no cuentan con el documento -no obligatorio- no fueron contactados.

Ante esta situación, Provea exigió que la vacunación se gestione con "criterios bien definidos", dando prioridad a los grupos de riesgo y que se proporcione "suficiente orientación e información", de cara a las elecciones.

"Sería una gran irresponsabilidad llamar a una participación masiva en las próximas elecciones en un contexto de alto riesgo de contagio y con centros de salud colapsados", insistió la organización.

En opinión de Provea, "los cambios que se han iniciado en el Consejo Nacional Electoral podrían garantizar un proceso más transparente y generar confianza en el sufragio" si se contempla el plan de vacunación, ya que los comicios "se realizarán en el contexto de la pandemia".

Según datos oficiales, Venezuela acumula 228.828 casos de covid-19 y 2.576 muertes, cifras que la oposición considera inciertas.

El país se encuentra -aseguran organizaciones nacionales e internacionales- en los últimos puestos de Latinoamérica en inmunización contra la covid-19, un dato que el Ejecutivo evita mencionar.

El presidente Nicolás Maduro anunció el domingo pasado que llegaron, en un fecha no especificada, 1.300.000 nuevas dosis procedentes de China, un dato que niega la oposición.

"Es mentira. Llegan 30 o 40.000 vacunas y (...) foto en el avión, foto aterrizando, foto regresando a Caracas, enseñan la caja (...) ¿Llegaron 1.300.000 vacunas y no hay una foto? Es evidente que es una gran mentira por parte de la dictadura", dijo el opositor Juan Guaidó el miércoles.

Se desconoce el número total de vacunas con las que cuenta el país, cuyas cifras oscilan según el funcionario que brinde la información, con variaciones que superan el medio millón.