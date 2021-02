La ONU llama ya "presidente" a Kim Jong-un, a petición del Corea del Norte

Seúl, 18 feb (EFE).- La ONU ha comenzado a describir en inglés al líder norcoreano Kim Jong-un como "presidente" a petición del Gobierno norcoreano, según confirmó este jueves a Efe una portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano.

Documentos de la ONU ya reflejan el cargo de Kim descrito en inglés como "president", en vez de con el término "chairman" (que en español también se puede traducir como presidente) usado hasta hace poco, explicó la portavoz.

Seúl considera que el cambio es consecuencia de una petición realizada por Corea del Norte a la ONU.

El cambio se ha detectado después de que la pasada semana los medios de propaganda estatales cambiaran la terminología para referirse al líder tanto en sus traducciones al inglés como al español.

Además de como secretario general del partido único norcoreano, desde la pasada semana medios estatales como la agencia de noticias KCNA han estado describiendo a Kim en inglés como "president of the State Affairs" en vez de "chairman of the State Affairs Comission".

En la versión en español de la web de KCNA, Kim Jong-un ha pasado de ser "Presidente del Comité de Estado" a convertirse en "Presidente de Asuntos Estatales".

El cambio parece reflejar el deseo de Corea del Norte de que la comunidad internacional empiece a referirse a Kim Jong-un utilizando el término "president" -mucho más aceptado en idioma inglés para referirse a un jefe de Estado-, en vez de "chairman".

Algunos expertos creen que podría responder además al deseo del régimen de Pionyang de proyectar una imagen de "Estado normal".

"CHONGBISEO", EN COREANO

En coreano, la propaganda estatal no ha realizado ningún cambio y sigue refiriéndose a Kim como "chongbiseo" -secretario general- del Partido de los Trabajadores y como "uiweonjang" -cuya traducción más cercana en inglés es "chairman"- de la Comisión de Asuntos de Estado.

En ningún caso han empleado el término "juseok", usado por el fundador del país Kim Il-sung (abuelo de Kim Jong-un) y traducido como "presidente", ni tampoco "daetongryeong", utilizado en Corea del Sur para describir a un jefe de Estado, incluido el actual presidente, Moon Jae-in.