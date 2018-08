La oposición chilena pide a la CIDH que intervenga por la libertad a exrepresores

La oposición chilena envió una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que pida informes al Estado de chile sobre la excarcelación de siete agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.

Así lo dijo a Efe el excanciller Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD), quien señaló que el escrito se elaboró de forma conjunta con el presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, y el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y también excanciller chileno, el senador José Miguel Insulza.

"Pedimos que el Estado (de Chile) informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de por qué se han tomado esta decisiones en la Corte Suprema", dijo Muñoz.

Consideró que la libertad condicional otorgada hace dos semanas a siete exagentes de la dictadura de Pinochet (1973-1990) condenados por crímenes de lesa humanidad supone "denegar el derecho a la Justicia a los familiares de las víctimas".

"El derecho internacional establece que para reconocer la libertad condicional debe existir cooperación con la Justicia y arrepentimiento, y ninguna de las dos cosas se ha cumplido (con los condenados excarcelados), agregó el excanciller, que fue subsecretario general del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe.

Muñoz también afirmó que la intención final de esta solicitud es "revertir la libertad condicional" concedida por la Corte Suprema de Chile y que este tipo de decisiones "no se vuelvan a repetir".

Por parte del Ejecutivo de Chile, la portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez, explicó que no "comparten" esta decisión.

"Lo que no puede existir en cualquier tema es que otro poder del Estado, en este caso parte del poder Legislativo, que no quedando conforme con un fallo, señale que pueden acusar constitucionalmente y sacar del poder Judicial a ministros que han votado de una forma y dar una señal equívoca, cuando lo que hay detrás, es no compartir los fundamentos y la decisión de este fallo", dijo.

De los siete excarcelados, los primeros cinco beneficiados con el fallo -Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga- fueron condenados por torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.

Emilio de la Mahotiere, sentenciado como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, y Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado (desaparición) de tres ciudadanos uruguayos en 1973, son los dos últimos liberados.

Desde que se conocieran los fallos pronunciados por la Corte Suprema a finales de julio, diversas marchas, movilizaciones y protestas se han sucedido en diferentes lugares, sobre todo frente a los Tribunal de Justicia en Santiago, en contra de la liberación de los antiguos represores.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.