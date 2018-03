El líder de la oposición de Kenia promete demandar a Facebook y Cambridge Analytica

El líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga, va a demandar a Facebook y Cambridge Analytica, tras conocer que esta consultora política británica -a la que la red social filtró datos de unos 50 millones de personas- colaboró con el partido gobernante en las campañas electorales de 2013 y 2017.

El líder opositor se pronunció así en una entrevista emitida anoche en el canal televisivo británico Channel 4, que reveló hace una semana que la compañía de Reino Unido trabajó para la coalición gobernante Jubileo, según publican hoy los medios kenianos.

"Estoy muy decepcionado y estamos contemplando actualmente acciones legales en contra de Facebook...lo haremos fuera de Kenia con abogados kenianos y extranjeros", dijo en la entrevista Odinga, quien aseguró que "seguramente" demandará también a Cambridge Analytica.

Hace una semana, el canal de televisión británico reveló que Cambridge Analytica ideó una campaña para el actual presidente keniano, Uhuru Kenyatta, en la que atacó frontalmente a su contrincante, Odinga, usando vídeos sesgados donde incluso llegó a dibujarle como simpatizante del grupo yihadista somalí Al Shabab.

La empresa habría colaborado con el Jubileo tanto en 2013 como en 2017: "Hemos reinventado el partido dos veces, escribimos su manifiesto, hicimos dos rondas de encuestas, escribimos todos sus discurso y preparamos todo, cada elemento de la campaña", dijo en una entrevista uno de los directivos de la consultora política, Mark Turnbull.

Kenyatta ha negado que Cambridge Analytica trabajase para su partido en 2013 y 2017, pero el vicepresidente del Jubileo, David Murathe, confesó que SCL, una de las filiales de la compañía británica, sí había participado en la campaña electoral de 2017.

Odinga, exprimer ministro de 2008 a 2013, perdió ambas elecciones contra el reelecto Kenyatta.

Las elecciones de agosto de 2017 fueron anuladas por el Tribunal Supremo de Kenia por irregularidades y unos segundos comicios tuvieron lugar en octubre, con un llamado al boicot de la coalición opositora, la Súper Alianza Nacional (NASA, en inglés).

Cambridge Analytica trabajó para más de 200 elecciones en todo el mundo, desde para los responsables de la campaña electoral del hoy presidente de EEUU, Donald Trump, a la iniciativa a favor del "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea, previa al referéndum en este país en junio de 2016.

Según divulgaron el diario estadounidense "The New York Times" y el dominical británico "The Observer", la empresa británica recopiló información de millones de votantes a través de Facebook.

A partir de esos datos, diseñó un programa informático para predecir el sentido del voto de millones de personas y tratar de influir en sus decisiones, según las revelaciones de esos medios.