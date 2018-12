La oposición islamista argelina da por "terminado" el periodo de Bouteflika

El presidente del Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), el principal partido opositor islamista en Argelia, Abderrazak Makri, declaró hoy que "el periodo del bouteflikismo ha terminado", en referencia al actual presidente, Abdelaziz Bouteflika, en el poder desde 1999 y posible candidato a un quinto mandato.

"Sean cuales sean sus opciones, serán las últimas", escribió el político en las redes sociales en alusión a las próximas elecciones presidenciales previstas e abril de 2019.

"Sin embargo, los corruptos, los laicos extremistas y los oportunistas y hambrientos de poder quieren heredar (el poder) a costa de los argelinos", denunció el opositor.

"Los verdaderos patriotas quieren terminar con este lucro del país y de la ciudadanía, incluso a costa de sus propias ambiciones y tomando grandes riesgos", añadió.

Estas declaraciones se producen un día después del fracaso del MSP en las elecciones al Senado en las que no logró ningún escaño, a pesar de la participación de sus 17 candidatos. Por su parte, el Frente de Liberación Nacional (FLN), el partido gobernante dirigido por Bouteflika, logró el 50 % de los escaños.

Las apariciones en público de Bouteflika, de 81 años, son escasas y causan enorme atención desde que en 2013 sufriera un grave "accidente cardiovascular" que le ha dejado físicamente discapacitado.

Desde entonces no habla en público y no viaja al extranjero, al tiempo que cada vez recibe a menos líderes de otros países, situación que no ha evitado, sin embargo, que ganara sin oposición las elecciones de 2014 y que numerosas voces políticas pidan ahora que en 2019 se presente a un quinto mandato.