Oposición le exige al presidente peruano que aclare sus encuentros privados

Lima, 3 dic (EFE).- Los representantes de cinco partidos en el Congreso se reunieron este viernes con el presidente de Perú, Pedro Castillo, para pedirle que aclare los encuentros privados que ha tenido con políticos y empresarios, antes del debate de la moción de destitución presentada en su contra.

Castillo invitó a los líderes políticos para dialogar sobre la gobernabilidad, entre otros temas, en Palacio de Gobierno, antes de que el pleno decida el martes si admite a debate una moción de vacancia (destitución) presentada por la legisladora Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País por presunta incapacidad moral

Este pedido ha recibido el respaldo de distintas bancadas en los últimos días, después de que se difundió un video de Castillo acudiendo a encuentros privados, no registrados en su agenda oficial, con funcionarios y empresarios vinculados a compañías que se han adjudicado obras con el Estado.

El fundador del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, declaró, tras el encuentro, que "hoy más que nunca los peruanos están buscando que todo se aclare y le puse como ejemplo, si fuera presidente y no tengo nada que esconder, yo pediría que levanten mi inmunidad presidencial".

Acuña dijo que, si se aprueba el debate de la vacancia, el presidente peruano "tiene la obligación moral de ir al Congreso a explicar todos los hechos ocurridos los últimos días".

Por su parte, la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, informó que el jefe de Estado se comprometió a explicar en rueda de prensa las reuniones que mantuvo en una casa del distrito de Breña, las que atribuyó inicialmente a su vida privada.

En tanto, el legislador José Luna Gálvez, del partido Podemos Perú, dijo que había participado este viernes en el encuentro con el mandatario para ver "si va a hacer las correcciones que tenga que hacer y defender la economía social de mercado, la democracia, y si hará los cambios que tenga que hacer para dar estabilidad el país".

A su vez, el secretario del Partido Morado, Rodolfo Pérez, afirmó que hicieron ver a Castillo "los errores que está cometiendo, y que es momento de corregirlos".

Pérez reiteró la posición de su agrupación, en contra de la moción de destitución, al considerar que "es un mecanismo constitucional que no procede en este caso en particular porque el presidente no está siendo investigado por el Congreso, ni por el Ministerio Público".

También participó en la cita con el mandatario, el secretario del partido Avanza País, Edwin de la Cruz, quien desautorizó a la legisladora Chirinos por haber presentado la moción de vacancia contra Castillo.

De la Cruz señaló que Chirinos presentó esa moción a título personal y se está evaluando su expulsión del partido, aunque añadió que el gobernante "tiene que deslindar totalmente de actos de corrupción como es el caso de lo que ocurrió en Breña".

Castillo continuará con sus reuniones con los líderes parlamentarios el próximo lunes, a pesar de que algunas agrupaciones como la fujimorista Fuerza Popular, han adelantado que no participarán en los encuentros con el mandatario.