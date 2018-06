La oposición se abre a tomar medidas jurídicas si Torrent no rechaza la moción de la CUP

Los partidos de Cs, PSC y PP no descartan tomar medidas jurídicas si el presidente del Parlament y la Mesa de la Cámara no reconsideran la aceptación a trámite de la moción de la CUP que pide ratificar la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 que anteponía la soberanía catalana al cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), que suspendió el texto aprobado.

Fuentes parlamentarias, han explicado que el PSC tiene previsto presentar una petición de reconsideración a la mesa antes de 48 horas --plazo máximo para hacerlos según el reglamento de la Cámara-- y que, si la decisión es continuar con el trámite y llevarlo al pleno del próximo miércoles, no descartan "acudir al Tribunal Constitucional".

El portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, también ha anunciado en una rueda de prensa la presentación de una petición de reconsideración "ante este nuevo golpe de Estado a la democracia que pretenden dar la CUP, con ayuda de la Mesa y el concierto del presidente, Quim Torra".

Para Carrizosa, no deja de ser la última oportunidad de la Mesa para que no caiga "en los mismos errores en los que cayó la mesa anterior", por lo que ha advertido que, si no reconsideran la decisión, Cs no excluye ninguna iniciativa, ni en los tribunales ordinarios ni en el TC.

En otra rueda de prensa, el portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, también ha anunciado que presentarán una petición de reconsideración a la Mesa al entender que el texto de la CUP contraviene resoluciones del Tribunal Constitucional y porque, si lo que se pretende es debatir su contenido, "el Parlament tiene instrumentos más que suficientes" para hacerlo.

Así, ha defendido que una moción es un acto jurídico que va más allá de la libertad de los diputados al debate, que es lo que esgrimen los grupos independentistas para justificar su trámite: "Una moción es instar al Govern, y no se puede instar al Govern a cometer una ilegalidad".

El líder de los comuns, Xavier Domènech, ha lamentado en rueda de prensa que la CUP haya presentado esta moción, ya que cree que "insistir en reeditar y aprobar cosas del pasado es quedarse atrapados en el pasado", y ha pedido que se planteen propuestas de futuro.

Aun así, ha rechazado presentar una petición de reconsideración porque cree que en el Parlament se "debe poder debatir de todo" y considera que no hay riesgo de que los miembros de la Mesa sufran consecuencias jurídicas por tramitarla.

ADVERTENCIA DE LOS LETRADOS

En la reunión de la Mesa de este martes donde se ha aceptado a trámite la moción, no estaba el vicepresidente primero, Josep Costa (JxCat), por lo que al votarse se ha empatado a tres votos, y ha prevalecido el voto de calidad del presidente, Roger Torrent.

Otras fuentes parlamentarias han explicado que Torrent ha hecho valer su voto pese a que el letrado mayor le ha advertido de que se estaba "contraviniendo" una resolución del TC, por lo que han insistido a Torrent en reconsiderar la decisión.