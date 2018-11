La oposición venezolana respalda a diputado acogido hace un año en la embajada de Chile

Dirigentes de la oposición venezolana manifestaron hoy su respaldo al diputado Freddy Guevara, que este domingo cumplió un año acogido en la Embajada de Chile en Caracas, luego de que en noviembre pasado se autorizara un juicio en su contra por delitos de instigación tras las protestas de 2017.

"Freddy Guevara hoy cumple un año refugiado en la embajada de Chile, un año donde les digo: no ha dejado de trabajar, no ha dejado de luchar, no ha dejado de soñar, no ha dejado de aportar todo lo que puede aportar para transformar a Venezuela", dijo el diputado Juan Andrés Mejía en un acto que se realizó en solidaridad con su compañero.

El jurista Omar Mora Tosta, abogado de Guevara, indicó que su defendido está en calidad de "huésped" en la embajada chilena, pues "no ha solicitado el asilo" porque está convencido de que Venezuela "va a recuperar su democracia".

"Él está allí porque (...) quiere trabajar desde donde está para lograr el objetivo de restituir a Venezuela como un Estado democrático", dijo Mora Tosta al tiempo que insistió que no está planteado que el diputado deje el país.

Guevara, es uno de los dirigentes de la oposición que lideró las protestas antigubernamentales del año pasado que se extendieron por cuatro meses y dejaron más de 100 muertos cuando entonces se desempeñaba como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

El diputado, militante del partido Voluntad Popular (VP), del opositor preso Leopoldo López, fue acusado por la Fiscalía en noviembre pasado de los delitos de "asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir", debido a su papel en las protestas.

El evento de hoy también sirvió para denunciar las "persecuciones" que aseguran hay en contra de opositores y para recordar que el próximo miércoles el legislador Juan Requesens cumple tres meses preso en una sede del Servicio de Inteligencia, acusado del atentado contra el presidente, Nicolás Maduro, ocurrido en agosto.

Los opositores señalaron además que en el país hay cerca de 400 "presos políticos", entre los que están, dirigentes gremiales y militares.

La opositora Lilian Tintori, esposa de López, denunció que la situación en la que se encuentran estos parlamentarios son algunos de los "ataques" que asegura ha sufrido el Parlamento.

"Más de 170 ataques a la institución, más de cuatro asedios violentos al Palacio Federal Legislativo, más de 90 actos violentos contra la integridad física de los diputados", dijo y agregó que en el exilio se encuentran los parlamentarios Gaby Arellano, Julio Borges, Rosmit Mantilla, José Manuel Olivares e Ismael García".

Recordó que los diputados Gilber Caro, Renzo Prieto y Rosmit Mantilla también estuvieron presos, los dos últimos fueron electos parlamentarios estando encarcelados.

El acto contó con la presencia de los diputados del Parlamento así como de los familiares de Juan Requesens.