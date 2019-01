El opositor Tshisekedi: "Seré el presidente de todos los congoleños"

El líder del principal partido de la oposición de la RDC Congo, Félix Tshisekedi, dijo hoy que será "el presidente de todos los congoleños", tras ser nombrado vencedor de los comicios presidenciales, según los resultados provisionales anunciados por la Comisión Electoral (CENI).

"También lo seré de aquellos que no me hayan votado, pero no seré el presidente para una organización, una tribu o un partido, sino de las congoleñas y congoleños", afirmó ante una gran multitud congregada en el feudo opositor de Limete, un barrio de Kinshasa.

El opositor hizo estas declaraciones después de el presidente de la CENI, Corneille Nangaa, proclamara al vencedor en torno a las a las 03.00 hora local (02.00 GMT) en la sede central del organismo en Kinshasa.

Tshisekedi ganó con más del 38 % de los votos los comicios presidenciales del 30 de diciembre en la República Democrática del Congo (RDC), mientras que el también opositor Martin Fayulu se situó en segundo lugar con casi un 35 %, seguido por el oficialista, Emmanuel Ramazani Shadary, con un apoyo cercano al 24 %

La tasa de participación se situó en el 47,56 %, en unos comicios en los que acudieron a las urnas -en un total de 75.781 colegios electorales- más de 18 millones de congoleños.

Tshisekedi, líder de la histórica Unión por el Progreso y el Desarrollo Social (UPDS), también aprovechó la ocasión para rendir homenaje al presidente, Joseph Kabila, a quien considera como "un socio político y no un enemigo".

También se refirió con amabilidad a sus rivales en la contienda electoral Martin Fayulu y Emmanuel Ramazani Shadary, a quienes "tampoco les quita mérito".

Hijo del emblemático líder opositor y ex primer ministro Étienne Tshisekedi, el ganador, de 55 años, se desmarcó a mediados de noviembre del bloque común de oposición Lamuka ("Despierta", en lengua lingala) -encabezado por Fayulu- para liderar su propia coalición.

Los resultados provisionales -abiertos a apelaciones- deberían haberse publicado el pasado 6 de enero, según el calendario electoral, pero su divulgación quedó aplazada sin fecha cuando la CENI confirmó que no había completado el escrutinio.

La victoria de Tshisekedi culmina dos años de atrasos e incertidumbre, desde que el presidente Kabila -en el poder desde hace casi 18 años- concluyera por ley su segundo y último mandato electoral, anclándose en el poder desde diciembre de 2016.

Un nuevo aplazamiento se produjo a finales de diciembre, con un cambio de fecha del 23 al día 30.

Y unos días después, la CENI anuló los comicios hasta marzo de 2019 en las circunscripciones de Beni y Butembo (noreste) y de Yumbi (oeste), por el ébola y la violencia étnica, respectivamente, lo que dejó sin votar a más de un millón de electores.

A partir de hoy, los candidatos y partidos tendrán tres días para apelar los resultados ante la Corte Constitucional, que a su vez dispondrá de otra semana para proclamar los resultados oficiales.