Opositor venezolano agradece el respaldo de Abdo y Lacalle en la cumbre de la Celac

Caracas, 18 sep (EFE).- El opositor venezolano Julio Borges agradeció este sábado la posición de los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Uruguay, Luis Lacalle, durante la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en lo que consideró como un "firme respaldo" a la democracia en el país caribeño.

"Los demócratas venezolanos agradecemos a los presidentes Luis Lacalle y Mario Abdo Beníntez por su firme respaldo a la causa democrática venezolana en la cumbre de la Celac", escribió en su cuenta de Twitter Borges, nombrado por Juan Guaidó comisionado para las Relaciones Exteriores.

En este sentido, y sobre la reunión de la Celac, a la que acudió por sorpresa el presidente Nicolás Maduro, Borges consideró que "el futuro de América Latina tiene que ser uno donde prevalezca la democracia, los derechos humanos, la integración y el progreso".

"No hay espacio para dictaduras que oprimen y destruyen sociedades", concluyó.

Abdo Benítez comenzó su intervención en la reunión de la Celac ratificando que no reconocía el Gobierno de Maduro.

"Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al Gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente", dijo el gobernante al tomar la palabra.

Mientras hablaba, Maduro le interrumpió y le espetó: "Ni del mío con el tuyo, abusador".

Por su parte, Lacalle expresó que la participación del país en la reunión no significaba ser complaciente con países donde "no hay democracia plena" en donde se usa un aparato represor para callar protestas, se encarcelan opositores y no se respetan los derechos humanos.

"Debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela", afirmó.

Al tomar la palabra Maduro, justo después de Lacalle, retó a ambos mandatarios a poner "la fecha y el lugar para un debate" sobre la democracia.

"Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo, de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como quieran", les espetó.