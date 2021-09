Opositor venezolano dice que los "acuerdos humanitarios" deben ser prioritarios

Caracas, 7 sep (EFE).- El opositor venezolano Miguel Pizarro aseguró este martes que los "acuerdos humanitarios" deben continuar siendo una prioridad en la agenda política del país, luego de que el Gobierno de Venezuela y la oposición acordaran la "protección económica y social de los venezolanos" en la negociación en México.

"La construcción de acuerdos humanitarios debe continuar siendo una prioridad en la agenda política venezolana. Mantenerlos en el tiempo y que se conviertan en un alivio para las víctimas de la emergencia humanitaria dependerá del compromiso y la voluntad política de las partes", expresó Pizarro en su cuenta de Twitter.

También dijo que la interacción con organismos multilaterales y la comunidad internacional "es necesaria para contener esta tragedia".

"Continuaremos realizando todas las gestiones necesarias para mantener y aumentar el apoyo internacional en materia de asistencia humanitaria", sostuvo.

El lunes por la noche, el Gobierno y la Plataforma Unitaria opositora acordaron, tras una nueva reunión de cuatro días en México, "la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba" y la "protección económica y social de los venezolanos".

"Las partes acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos de la pandemia por covid-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales", indicó en un comunicado Noruega, que impulsa el proceso.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y representante del chavismo en el diálogo, Jorge Rodríguez, aseguró que los recursos serán "principalmente para atención de covid-19, adquirir el resto de las vacunas que faltan", dotación de hospitales y fortalecer los programas de alimentación.

"Nosotros no necesitamos que nadie nos regale nada, que nadie nos done nada, no lo necesitamos, tenemos los recursos suficientes, que además le pertenecen a todo el pueblo de Venezuela y que son más que suficientes", aseveró.

Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó señaló que este primer acuerdo es un "reconocimiento de la emergencia humanitaria compleja" y dijo que "el avance en acuerdos humanitarios permitirá que cesen obstáculos para salvar vidas".

"Tenemos claro que la tragedia en nuestro país requiere no solo atención urgente, sino soluciones de fondo por las que estamos luchando", agregó.

La negociación entre la Plataforma Unitaria y el Gobierno, iniciada el pasado 13 de agosto en México, tendrá una nueva ronda entre el 24 y 27 de septiembre, según anunciaron las partes el lunes que reiteraron que el proceso puede ser largo y complejo.