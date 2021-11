Opositor venezolano insta a cargos electos a liderar un proceso de unidad

Caracas, 26 nov (EFE).- El diputado opositor del Parlamento de Venezuela José Gregorio Correa instó este viernes a alcaldes y gobernadores electos en los comicios del pasado domingo a liderar un proceso "de unidad" que contribuya a "derrotar" al Gobierno de Nicolás Maduro "con votos".

"Los alcaldes y gobernadores que resultaron electos el 21 de noviembre en la oposición tienen que liderar un proceso que nos lleve a la unidad para poder derrotar a este Gobierno con votos", dijo el parlamentario en un comunicado de prensa.

Correa insistió en la necesidad de que los opositores entiendan que solo en unión será posible el objetivo, y aseguró que el mecanismo para hacerlo es el electoral.

"Perdimos el pasado domingo de obtener todas las gobernaciones porque íbamos desunidos, no fuimos capaces de entender que la unidad era lo único que nos podía hacer fuertes", añadió el diputado.

A juicio de Correa, la falta de conversación entre liderazgos opositores de los partidos políticos dejó como resultado que "hay gobernaciones y alcaldías que no son gobernadas por quienes quería la mayoría".

No obstante, aseguró que sumando votos opositores distribuidos en distintas tarjetas, en el Gobierno "son minoría".

Antes de los comicios, Correa había reiterado el llamado a los líderes opositores a generar "candidaturas únicas".

"No le sigan haciendo el favor a un Gobierno que no tiene votos y que necesita que vayamos divididos. ¿Qué le van a decir al ciudadano el 22 de noviembre? ¿Qué perdimos por culpa de quién? Si la responsabilidad es de nosotros que no supimos ponernos de acuerdo", fue una de las solicitudes del diputado antes de las elecciones.

Según los últimos datos, y a falta de conocer los resultados de la Gobernación de Barinas -todavía en disputa-, el chavismo ganó las elecciones en, al menos, 19 de las 23 gobernaciones, y en 205 de 335 alcaldías.