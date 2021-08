Opositor venezolano pide soluciones ante el "colapso" de los servicios públicos

Caracas, 18 ago (EFE).- El opositor venezolano Marco Aurelio Quiñones pidió este miércoles soluciones ante el "colapso" de los servicios públicos, hospitales y otros sectores de Venezuela, tras acusar al Gobierno de despilfarrar los recursos destinados para su mantenimiento.

"Ya está bueno de las excusas para los fracasos, ese tiempo pasó, se agotó. Los problemas de Venezuela necesitan soluciones, no sinvergüenzas que justifiquen la ruina del país con cuentos chinos. No hay nada operativo al 100 %, todo está colapsado y esta gente no tiene como arreglar nada", dijo Quiñones en su cuenta de la red social Twitter.

Recordó que el servicio de "agua, luz, gasolina, gas", los hospitales y "una larga lista de cosas" no funcionan "adecuadamente" en Venezuela "por culpa de unos inescrupulosos que despilfarraron durante años todos los recursos que se tenían que invertir en la instalación, desarrollo y mantenimiento de los servicios públicos".

Venezuela vive desde hace más de un lustro una severa crisis económica que ha afectado la calidad de los servicios públicos y que se ha traducido en fallos e interrupciones constantes del suministro de agua, luz, gas o gasolina, todos en manos del Estado.

Los hospitales, por su parte, presentan un deterioro desde hace más de una década tanto en sus infraestructuras como en el equipamiento.

Los gremios sindicales del sector salud denuncian la escasez de medicamentos y materiales médicos, y ahora se sumó la falta de personal debido a los bajos salarios que no superan los diez dólares mensuales.