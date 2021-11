Opositores bolivianos piden expulsar al embajador argentino por "injerencia"

La Paz, 26 nov (EFE).- Legisladores bolivianos de oposición anunciaron este viernes que pedirán la expulsión del embajador de Argentina en La Paz, Ariel Basteiro, al considerar que cometió "injerencia política" al participar en la marcha oficialista que lidera el expresidente Evo Morales.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero dijo a los medios que junto a la bancada de Creemos impulsarán acciones con parlamentarios argentinos para que Basteiro sea expulsado de Bolivia.

"Lo que está realizando Basteiro es injerencia política en nuestro país apoyando al Movimiento al Socialismo (MAS) en una marcha que ha quedado demostrado que es partidaria", sostuvo.

La parlamentaria señaló que también se impulsará un documento para declarar "persona no grata" al diplomático desde el Legislativo boliviano, de mayoría oficialista.

Campero recordó que el oficialismo, incluido el mismo Evo Morales "siempre han rechazado la injerencia que pueda causar cualquier persona en Bolivia" y reprochó que quienes se manifiestan "a su favor están tranquilos marchando y no se les dice absolutamente nada".

El jefe de la bancada de Creemos en Diputados, José Carlos Gutiérrez, confirmó los contactos con parlamentarios argentinos "para condenar y rechazar la actitud del embajador" Basteiro.

"No le permitimos la injerencia política que está ejerciendo a partir de la embajada o de la representación diplomática y por eso es que nos estamos contactando con nuestros pares argentinos para pedir su expulsión", manifestó.

Gutiérrez consideró que "un embajador no puede hacer política" en el país porque eso va contra los preceptos diplomáticos hallados en convenios internacionales firmados por Bolivia.

Ambas fuerzas emitieron un comunicado conjunto el jueves en rechazo a la "inaceptable intromisión" de Basteiro en asuntos internos de Bolivia por su participación en la marcha por el Altiplano que lidera Morales en respaldo al Gobierno de Luis Arce.

Creemos y CC consideraron que esto vulnera la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y expresaron su "permanente disposición" de impulsar las "mejores relaciones" con Argentina.

ARGENTINA Y NICARAGUA EN LA MARCHA

Basteiro se unió en la víspera a la marcha oficialista en la localidad de Patacamaya para mostrar su "compromiso" con el Gobierno de Arce, con la democracia boliviana y la "Patria grande" latinoamericana.

El viceministro boliviano de Autonomías, Álvaro Ruiz, defendió al diplomático al asegurar que "Argentina y Bolivia son países hermanos" y que, por contra, fue intromisión el supuesto envío de "armamentos" al país en 2019 del que los Gobiernos de Luis Arce y Alberto Fernández acusan al expresidente argentino Mauricio Macri.

Ruiz no consideró una "intromisión" que Basteiro participe en una "marcha pacífica" y pidió a los opositores "que más bien se preocupen de los problemas del país" y que presenten "propuestas para buscar soluciones".

"Hay que tener una oposición y ojalá sea una oposición constructiva. Ahora tienes una oposición improvisada que lo mejor que saben hacer es tocar pitos dentro de la Asamblea Legislativa", agregó, aludiendo a la reciente protesta opositora con silbatos durante el acto por el primer año de investidura de Arce.

En esta jornada también apareció en la marcha el embajador de Nicaragua, Elías Chávez, quien aseguró que su presencia allí se debe a la "hermandad de sangre" y "antiimperialista" que une a Morales con el mandatario Daniel Ortega y expresó su respaldo al Gobierno de Arce.

"En Nicaragua no somos colonia de nadie, no obedecemos más que al mandato de nuestros pueblos. Nuestra lucha es por nuestros pueblos y que no nos vengan a acusar de injerencia porque nos une una lucha histórica", manifestó.

La llamada marcha en "defensa por la patria" inició el martes con la presencia de Arce, Morales, los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Freddy Mamani Laura y Andrónico Rodríguez, respectivamente y varios sectores afines al MAS.

La marcha pretende recorrer unos 188 kilómetros por el altiplano boliviano para llegar hasta la ciudad de La Paz el próximo lunes y respaldar al Gobierno y "la democracia".