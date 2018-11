Un juez ordena el impedimento de salida del Perú al esposo de Keiko Fujimori

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó el impedimento de salida del Perú contra el esposo de la líder opositora Keiko Fujimori, Mark Vito, por 36 meses, a raíz de las investigaciones por presunto lavado de activos en la campaña electoral del 2011, según informó hoy su abogada Giuliana Loza.

La letrada explicó a Canal N que ha sido notificada de la resolución emitida por el magistrado Concepción Carhuancho y que apelarán la medida de inmediato.

"Es una medida desproporcional, totalmente arbitraria", pues "no hay diligencias que exijan que Mark Vito tenga que estar tres años sin salir del país", expresó Loza.

El impedimento de salida del país contra Vito, estadounidense nacionalizado peruano, rige desde hoy y vencerá el 26 de noviembre de 2021, según la orden judicial compartida por Loza en su cuenta de Twitter.

La abogada indicó que Vito ha esclarecido, durante una audiencia previa, las adquisiciones de sus bienes y que su declaración a la fiscalía está incluida en el expediente del caso abierto contra el partido liderado por su esposa.

Keiko Fujimori cumple actualmente prisión preventiva por 36 meses por la investigación del fiscal José Domingo Pérez que la sindica de dirigir una organización criminal, que captó fondos ilícitos para su campaña electoral del 2011.

Entre esos recursos se encontrarían los aportes por un millón de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, según la declaración de sus exdirectivos en Perú al fiscal Pérez.

Loza dijo que Vito no ha tenido relación alguna con la campaña del partido fujimorista y que pedir una ampliación de su declaración, durante un plazo de 36 meses, es "inconcebible".

"No entendemos a razón de qué (el juez) pretende impedirle salir del país por tres años. Es una medida totalmente desproporcional, que le causa un agravio no sólo a él, sino a su familia", declaró la abogada.

Durante la audiencia en la que el juez Concepción Carhuancho analizó el pedido de impedimento de salida del país, la semana pasada, Vito alegó que tuvo "gran capacidad de ahorro" e ingresos por más de 1 millón de dólares.

Atribuyó la investigación por lavado de activos a que es el esposo de Keiko Fujimori y ambos son víctimas de una presunta persecución política.

"Si estoy aquí por amar a una mujer tan valiente me declaro culpable y que me den cadena perpetua" señaló antes de decir que "no solo" pone "las manos al fuego (por ella) sino el cuerpo".

La fiscalía analiza una serie de transacciones inmobiliarias realizadas por el esposo de Fujimori, ya que considera que no están claras las cuentas de los pagos que hizo por la compra de terrenos en el distrito de Chilca, en el sur de Lima, entre 2012 y 2015.

El pasado 31 de octubre, el juez Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori mientras es investigada por presuntamente haber blanqueado dinero ilícito en su campaña electoral de 2011.