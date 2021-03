Ordóñez (Covite) valora que el acercamiento de 'Txapote' se haya hecho con "transparencia" hacia las víctimas

Destaca que Grande-Marlaska ha cumplido con el requisito de que los presos de ETA que lleguen a Euskadi lo hagan "arrepentidos"

La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco Covite, Consuelo Ordóñez, valora que el acercamiento a la prisión de Estremera, en Madrid, del preso de ETA Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', condenado por los asesinatos de su hermano Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y Fernando Buesa, se dé con "transparencia" hacia las víctimas.

En declaraciones a Europa Press, Ordóñez ha indicado que desde Covite "nunca" se pronuncian sobre los traslados de presos de ETA, porque son "coherentes". "Nunca había sido debate político este tema de los traslados. Rajoy hizo 40 traslados y nadie dijo nada, Zapatero acercaba por la Vía Nanclares al País Vasco y el PP entonces decía que le parecía muy bien acercarlos", ha señalado.

Sin embargo, ha criticado que cuando llegó el actual presidente del PP, Pablo Casado, "que no tiene muchos escrúpulos, ninguno", empezó a "utilizar, como le encanta al PP, el tema de la causa de las víctimas para embarrarlo todo".

En este contexto, ha aplaudido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el que se reunió en julio de 2018, está llevando a cabo la política penitenciaria que le pidió que llevara a cabo.

Al respecto, ha explicado que a Covite "nunca" le ha importado "dónde cumplen pena los etarras, nunca", pero sí "que los que lleguen a Euskadi lo hagan arrepentidos, renegando de ETA". "Eso es lo que le pedí a Marlaska en julio de 2018", ha recordado.

Asimismo, ha destacado que "nunca ha habido un ministro como Grande-Marlaska que haya dado información y transparencia sobre política penitenciaria". "Jamás un ministro nos había dado información al respecto", ha incidido.

Ordóñez ha señalado que las víctimas del terrorismo no tienen "derecho a elegir la cárcel de los asesinos de nuestros familiares, lo mismo que los presos de ETA tampoco tienen derecho a elegir la cárcel", porque "la política penitenciaria es política penitenciaria, es competencia exclusiva de los gobiernos decidir dónde cumplen pena los presos".

En este sentido, ha aplaudido que la "única novedad" con Grande-Marlaska es que les "cuenta todo lo que hace en política penitenciaria" y ya les comunicó que irían acercando a los presos de ETA "de Madrid para arriba".

Así, ha indicado que de los presos de ETA acercados a Euskadi, que ha cifrado en 26, uno fue por que "se suicidó, otro por edad y cuatro por enfermedad y los restantes porque han dado el paso de desvincularse de ETA".

Ordóñez ha explicado que lo que le importaba era que lleguen a Euskadi "arrepentidos", porque "el PP ya prometió al PNV la transferencia de prisiones para que apoyara los Presupuestos Generales del Estado de 2018" y, por tanto, "más tarde o temprano la transferencia les iba a caer" y dado que no se fía de los nacionalistas, su empeño ha sido que tengan "las cárceles vacías". "Van a tener la transferencia este mes, pero solo a 26 presos de ETA en el País Vasco y 20 de ellos porque han cumplido el requisito que yo pedí a Grande-Marlaska en 2018", ha añadido.

"Me parece una estrategia muy inteligente", ha opinado, al tiempo que ha incidido en su crítica al PP por "hacer oposición" con esta cuestión, porque "parece que no tienen temas, no tienen escrúpulos y usan a la política penitenciaria y a las víctimas" para ello.

Además, se ha considerado una "privilegiada" comparado con más de la mitad de víctimas que "no tienen a nadie condenado por el asesinato de sus familiares". "Me parece una estrategia muy inteligente, incluso al PP así le parecía, pero ahora quieren hacer oposición y como parece que no tienen temas, no tienen escrúpulos y usan a las víctimas y la política penitenciaria", ha concluido.