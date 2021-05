Organizaciones argentinas enviarán delegación a Colombia a "poner el cuerpo"

Buenos Aires, 7 may (EFE).- Varias organizaciones sociales argentinas informaron este viernes que van a conformar una delegación que viaje a Colombia a raíz de las protestas que vive el país, y destacaron que el motivo de este viaje no es dialogar con el Gobierno de Iván Duque, sino "poner el cuerpo igual que cualquier joven colombiano".

"Vamos a viajar y vamos a viajar no a conversar con los dirigentes políticos y con algún organismo internacional, sino que vamos a viajar y vamos a estar en los territorios donde se están produciendo las masacres. (...) Vamos a poner el cuerpo igual que cualquier joven luchador colombiano", indicó el líder social Juan Grabois en la rueda de prensa organizada por la red Solidaridad Internacional con el Pueblo Colombiano.

Grabois indicó que en los próximos días se va a conformar la lista de personas que van a viajar, así como el programa que llevarán, y pidió al Gobierno argentino "que garantice condiciones de seguridad hablando de manera diplomática por los canales que corresponde con el Gobierno de Duque".

La intención de esta delegación es viajar la semana que viene, y esperan que esta iniciativa se replique en otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa.

"Esto de poner el cuerpo es necesario y hacer un poco de escudos humanos, creemos que es una necesidad y vamos a pedirle a nuestros amigos de otro países de América Latina, nuestros amigos de Estados Unidos, amigos de Europa, para que estén presenten también, para que hagan el esfuerzo económico y pedirle a diputados solidarios para ir ahí", aseveró.

El planteo de esta delegación será el mismo que el de las organizaciones colombianas: "Que cese la represión, la militarización, para poder establecer el diálogo político sobre las graves situaciones sociales que atraviesa el país".

El referente social, quien ya participó en una delegación similar que viajó a Bolivia en los conflictos del año pasado, alertó de "un nuevo Plan Cóndor sobrevolando la región", y puso como ejemplo las represiones que el año pasado vivieron Chile y Bolivia, al tiempo que denunció una censura sobre el material que jóvenes colombianos cuelgan en internet.

"Hemos visto los videos y es cierto que hay una censura, yo podía ver videos la semana pasada que hoy no puedo ver, no me gustan la teorías conspirativas, pero evidentemente los están bajando de la redes sociales", dijo.

Antes de su intervención tomaron la palabra varios miembros de organizaciones por los derechos humanos, incluidos varios jóvenes colombianos, que arrojaron datos sobre la represión que se vive en Colombia tras varios días de paro (huelga) nacional como respuesta a una reforma tributaria que el presidente Duque ya retiró.

En esta exposición detallaron que entre el 28 de abril y el 6 de mayo registraron 1.708 casos de violencia policial, 222 víctimas de violencia física por parte de la policía, 37 homicidios, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones policiales violentas, 110 disparos de armas de fuego de la policía y 10 víctimas de violencia sexual perpetrada por las fuerzas de seguridad.