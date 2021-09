Ortega pide unidad a nicaragüenses en el litigio con Colombia y critica a los obispos

Managua, 6 sep (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abogó este lunes por la unidad de los nicaragüenses en el litigio que mantiene con Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a sus fronteras marítimas, y criticó a los obispos del país, a los que tildó de "satánicos", por no pronunciarse sobre el tema.

En un discurso con ocasión del 37 aniversario de las tropas especiales de la Policía Nacional, el mandatario destacó el papel de las instituciones armadas en la defensa de la soberanía y a su vez reprochó que Colombia pretenda, según dijo, desconocer un fallo emitido por la CIJ en noviembre de 2012, cuando estableció límites marítimos entre ambos países.

"Allí están el Gobierno de Colombia hablando de que hay que regresar al punto de partida, donde ya la Corte Internacional de Justicia se pronunció y dijo esa delimitación, que por la fuerza imponía Colombia a Nicaragua, no es así", señaló Ortega.

"La Corte dijo: a Nicaragua le pertenece todo ese territorio y ahora (los colombianos) están queriendo echarse para atrás", agregó.

NICARAGUA Y COLOMBIA SE VERÁN EN LA CIJ

El alto tribunal de la ONU convocó a Nicaragua y Colombia para el próximo 20 de septiembre para unas vistas orales sobre el largo litigio que mantienen ambos países respecto a sus fronteras marítimas.

El caso tiene como origen una decisión de la misma CIJ de noviembre de 2012, cuando estableció unos límites marítimos entre ambos países que se consideraron más favorables para Managua que para Bogotá.

"Allí (en ese litigio) tenemos que estar unidos todos los nicaragüenses", continuó el líder sandinista, para quien los que se oponen a su Gobierno, a los que catalogó de "vendepatrias, traidores y terroristas", estarán a favor de Colombia.

"Allí no dicen ninguna palabra (...) y no escuchamos a ningún sotanudo, de esos satánicos, no los escuchamos hablar de patria, hablar de la seguridad de Nicaragua que se ve amenazada cuando un país como Colombia está hablando de desconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia", indicó.

LA PLATAFORMA CONTINENTAL

Aquel fallo confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.

Sin embargo, Colombia declaró en septiembre de 2013 una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos "como archipiélago y no como territorios inconexos", dijo en una alocución el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Dos meses después, Managua regresó a La Haya y reclamó que le exigiera a Colombia la derogación de leyes "incompatibles con la sentencia" de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.

Bogotá respondió que Managua no ha probado que buques colombianos hayan violado el espacio marítimo nicaragüense y que la Zona Contigua Integral "es legal según el Derecho internacional".

Esta disputa legal se desarrolla en paralelo a otra incoada por Nicaragua que aún está en la fase de alegatos escritos. En ese segundo caso, Managua le pidió a la CIJ que esclarezca los derechos y deberes de ambos países respecto a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa del mar Caribe.