Ortega Smith, sobre Iglesias: "A ver si conseguimos que huya de España"

Murcia, 16 mar (EFE).- El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado este martes, tras conocer que Pablo Iglesias ha dimitido de la vicepresidencia del Gobierno para concurrir a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, que hay que conseguir "que huya de España".

"A ver si conseguimos que huya de las fronteras de España, abrumado y acobardado por la traición que ha cometido contra los españoles, de cómo abandonó a nuestros ancianos en las residencias, de cómo intenta meter al comunismo chavista y castrista de España", ha declarado a los medios Ortega Smith.

El dirigente de Vox ha participado en la caravana de decenas de vehículos que, organizada por su partido, ha discurrido por el centro de Murcia exigiendo la retirada de las mociones de censura al Gobierno regional y al ayuntamiento de Murcia y la convocatoria posterior de elecciones.

"Ojalá algún día logremos que acabe huyendo a Cuba y Venezuela porque aquí ya no le queremos, no le queremos en el Gobierno de España ni al frente de Madrid", ha remarcado sobre el dirigente de Podemos antes de introducirse en la furgoneta que ha encabezado la marcha, cuyo lema era "Murcia quiere votar".

En cuanto a la exigencia para que el presidente de la comunidad y de PP, Fernando López Miras, convoque elecciones autonómicas en caso de que fracase la moción de censura, Ortega Smith ha reclamado al jefe del Ejecutivo regional que evite la llegada del PSOE a la comunidad.

"Si no sabe, no puede o tiene miedo, que se eche a un lado, que ya viene Vox", ha espetado antes de iniciar la marcha, en la que no ha habido incidentes reseñables, salvo un peatón que, al paso de la comitiva, ha realizado gestos despectivos con la mano (peinetas) y ha sido increpado por varios de los asistentes y viandantes.

Posteriormente, este mismo joven ha portado, junto a otros peatones, una bandera arco iris durante varios metros por delante de la caravana, siendo finalmente embolsados por agentes de la Policía Nacional para evitar posibles altercados.

Al son del himno de España, la canción de la legión "El novio de la muerte" o "Que viva España", la marcha ha llegado a la Delegación del Gobierno, donde el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo ha leído un manifiesto en el que calificaba la moción de censura como una "traición a la voluntad popular" de los murcianos.