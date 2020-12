Ortuzar afirma que PNV y EH Bildu no hicieron "un esfuerzo sincero" con el nuevo estatus y "quizá ahora haya margen"

Advierte a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez que "buscar réditos a corto plazo" para una sigla "es la mejor forma de romper un Gobierno"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que PNV y EH Bildu no hicieron "un esfuerzo sincero" para "salvar un acuerdo" sobre el nuevos estatus en la anterior legislatura y "quizá ahora haya un margen". Además, se ha referido a la situación en el Ejecutivo central y ha advertido a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez que "buscar réditos a corto plazo" para una sigla "es la mejor forma de romper un Gobierno".

En una entrevista concedida al diario Gara, recogida por Europa Press, el líder jeltzale asegura que el PNV se dirige a "construir una nación vasca más justa, más próspera y más libre". Según ha precisado, las ponencias, en este sentido, están escritas. "Pero estatutariamente debe haber una Asamblea General (de la formación) que no ha sido posible".

"El PNV no va a dejar de ser abertzale, no va a dejar de tener como fin último la independencia de Euskadi. Lo que hacemos cada cuatro años es una adaptación al tiempo político, y eso ya lo haremos", ha puntualizado.

Preguntado por su el PNV llevará, a lo largo de esta legislatura, el debate sobre el nuevo estatus al Parlamento, ha respondido que "está allí" y ahora "debe dar un nuevo paso".

A su juicio, "sobre la base de lo que tenemos" existen "dos vías". "Una, es darle un la vuelta más, como grupos parlamentarios, al texto de los expertos con las aportaciones que tienen consenso y las que no lo tiene tanto, a ver si somos capaces de llegar a acuerdos", ha dicho.

Las segunda posibilidad sería, según Ortuzar, "que el PNV asumiera la tarea de redactar una proposición de ley que luego sea susceptible de ser negociada y enmendada. Eso no le da miedo al PNV, pero prefiero la primera", ha puntualizado.

En opinión del presidente del PNV, en el anterior proceso no se hicieron "las cosas bien". "Probablemente, teníamos las elecciones muy cerca y eso hizo que nosotros y EH Bildu no hiciéramos el esfuerzo político sincero que habría que hacer para salvar un acuerdo. Yo le echo la culpa a Bildu y ellos nos la echan a nosotros. No voy a entrar en eso", ha manifestado.

Ortuzar percibe ahora EH Bildu "al menos en la posición política que está manteniendo en Madrid y en Navarroa, una actitud distinta a la de hace un año". "Que fue cuando rompimos y se torció el tema del autogobierno", ha recordado.

Ahora, ha asegurado que "quizás" ve "un margen". "Quizás ahora podríamos tener un margen para llegar a un acuerdo", ha insistido el dirigente jeltzale.

Sobre los plazos, ha señalado que el PNV no tiene prisa, "pero tampoco tantas oportunidades de acertar. "Una gran parte de lo que vaya a salir de solución para el autogobierno, aquí y en Cataluña, aunque diferenciemos los dos procesos, está en Madrid: y hay que aprovechar esta ventana de oportunidad", ha dicho. Por ello, sitúa los plazos "entre las elecciones catalanas y lo que deparen, y el final de la legislatura en Madrid".

SÁNCHEZ E IGLESIAS

Ortuzar también se ha referido a las relaciones en el seno del Gobierno central y, aunque ha asegurado que entiende "lo que hace Pablo Iglesias", ha añadido que "si fuera Pedro Sánchez le pondría las cosas más estrictas". "Una coalición tiene que tener unas normas. No puedes estar todo el día jugando al gato y al ratón y que se convierta en una seña de identidad del Gobierno", ha criticado.

El presidente del PNV ha asegurado que "esto va por los dos" porque "eso afecta a la viabilidad del Gobierno, no solo ante un Congreso hecho trizas, sino al que miran desde Bruselas los organismos internacionales".

"No es lo mismo que la prima de riesgo esté al 100 que al 400. No podemos estar dando la impresión de que todos los días están a leches en ese Gobierno", ha indicado.

También cree que "deberían rebajar las expectativas de lo que se puede sacar de un Gobierno o no". "Porque si buscas réditos a corto plazo para tu sigla, es la mejor forma de romper un Gobierno. Y va para los dos. Probablemente. También Sánchez está utilizando la marca del Gobierno de coalición frente a un PP que está aturdido", ha añadido.

BATERAGUNE

El presidente del PNV se ha referido también a la decisión del Tribunal Supremo de repetir el juicio del caso Bateragune. En su opinión "ahora están intentando darle la vuelta, buscando un relato de por qué hay que volver a juzgarlos, para que sea incluso una garantía para los juzgados y tal".

"En la realidad práctica es inentendible, es una auténtica barbaridad. Es volver a poner a la justicia española en mayor aprieto y más señalada ante Europa", ha lamentado.

Según Ortuzar, el poder judicial español "no ha tenido una transición, no solo política" sino tampoco "corporativa". "Hace falta como el comer un cambio en el Poder Judicial español", ha concluido.