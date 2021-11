Ortuzar critica a quienes "se reparten el botín" antes de elecciones mientras PNV saca a Euskadi de un "desafío colosal"

PNV saldrá de los batzokis a "la plaza pública" para escuchar a la sociedad y llama a la juventud a empujar hacia "una Euskadi libre"

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado a "quienes se reparten el botín" antes de elecciones con "supuestas cuentas de pactos y alternativas" -en alusión a EH Bildu, PSE-EE y Podemos- mientras el PNV está a "sacar a Euskadi" del "desafío colosal" tras la covid.

Además, ha asegurado que la formación jeltzale saldrá de los batzokis a "la plaza pública" para escuchar a la sociedad y llama a la juventud a empujar hacia una Euskadi libre, euskaldun, justa y solidaria.

El presidente de la formación jeltzale ha clausurado este domingo en el BEC de Barakaldo la Asamblea General del partido, que ha reunido a más de 600 integrantes para tomar parte en el debate interno del encuentro cuatrienal y analizar "los retos como sociedad y país".

Durante su intervención ante los congregados, Ortuzar ha defendido que el PNV "ha estado siempre donde tenía que estar en cada momento decisivo de la historia de Euskadi" y "ha hecho lo que había que hacer, lo correcto, lo que necesitaba el país".

Según ha dicho, ante "otro momento fundamental", en la actualidad, tras el covid y "las consecuencias sanitarias, sociales y económicas" que ha conllevado, "hay que actuar, hay que hacer que Euskadi salga bien de este desafío colosal".

"Y el PNV está dispuesto, como en otros momentos tan decisivos de la historia, a situarse al lado de la sociedad vasca y llevar a buen puerto este nuevo reto de país", ha explicado.

El presidente del PNV ha criticado a "lo que tenemos alrededor" en alusión al "al mundo político", que "no es muy alentador". "Ahí tenemos a unos y a otros haciendo supuestas cuentas de pactos y alternativas a dos, tres y ocho años vista. ¡Cuánto les importa lo que pasa hoy en el país! ¡Qué visión de País más generosa!", ha lamentado.

En su opinión, con estas actitudes, "además de estar fuera de lugar porque ahora no toca hablar de eso, demuestran una tremendafalta de respeto a la ciudadanía". "Sin que ella haya hablado ya se están repartiendo el supuesto botín", ha indicado.

Les ha animado a seguir "haciendo sus cuentas", que "son cuentas en la barra de hielo". "Que apunten allí todo lo que quieran: el solillo de la primavera del 23 estoy seguro que derretirá la barra de hielo y las cuentas hechas sobre ella", ha señalado.

Por ello, ha dicho que el PNV estará "a lo nuestro", sin despistarse. "Ellos a lo suyo, al juego de tronos; y nosotras y nosotros, a lo nuestro, Euskadi y su futuro. Ha sido así durante los últimos 40 años y así va a seguir siendo", ha manifestado.

CADA MOMENTO, SU SOLUCIÓN

El presidente del PNV ha asegurado que "cada momento necesita su solución, cada desafío necesita su respuesta" y la pandemia ha traído "la convicción" de que "llega un nuevo tiempo que necesita nuevassoluciones, nuevas respuestas".

Por ello, ha dicho que, "como partido líder" el PNV buscará "esas soluciones" y "estas respuestas". "Es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Y no lo vamos a hacer encerrados en Sabin Etxea, ni en nuestros Batzokis. No lo vamos a hacer tampoco con sesudos Think tanks. Lo vamos a hacer en la plaza pública. Y con la gente. Conversando con nuestra sociedad, con la sociedad civil organizada, preguntándole por sus expectativas, por sus deseos, por sus anhelos, también por sus miedos y temores", ha dicho.

Para el líder jeltzale, "escuchar, debatir, darle todas las vueltas que haya que darle a todas las inquietudes sociales" es necesario para "luego acordar una hoja de ruta para llevar a Euskadi con garantías al año 2050, fecha simbólica que internacionalmente se ha puesto como horizonte para darle viabilidad y futuro a nuestro planeta". "Que es la viabilidad también de nuestro proyecto abertzale: Euskadi Nación europea", ha afirmado.

Andoni Ortuzar se ha mostrado convencido de que "vienen tiempos nuevos" pese a estar ahora "acogotados por la situación de pandemia" que traerá "cambios radicales" y "parece que vienen más". En su opinión, "lo mejor está por llegar" y ha que "hacerlo entre todos y todas". "Muchas veces se nos llena la boca poniendo énfasis en la pluralidad de la sociedad. Pues seamos coherentes con esa pluralidad. Saquémosle chispas a la pluralidad", ha dicho.

El PNV está "convencido" de que "hoy, más que nunca, hay que abrirse a la sociedad, a la plural sociedad con la que convivimos", según Ortuzar. Por ello, ha cambiado sus estatutos para crear "una nueva figura de vinculación del partido con la sociedad, más allá de la militancia" y también E-erakundea, la plataforma 'ZukEsan' y la figura de 'bidelagun' que "pretende lograr más y mejores nexos de unión del partido con la ciudadanía, permitir a la ciudadanía llegar directamente al corazón del paartido".

Ha anunciado, asimismo, que la formación pondrá en marcha en breve 'Entzunez eraiki', "un ambicioso proceso de escucha activa, de conversación con la sociedad" que desarrollará "pueblo a pueblo, territorio a territorio, para acabar en una gran conversación nacional".

"Ese va a ser nuestro empeño y trabajo durante casi un año", ha indicado, tras recordar el diagnóstico realizado para facilitar la tarea con "todos los temas candentes" dejando con "personas de acreditado prestigio pero no afiliada" para que "desde el comienzo hubiera aire fresco".

"Las transiciones ecológicas, social y digital; el desarrollo económico que reparta la riqueza con justicia y cree empleos de calidad; la igualdad real entre mujeres y hombres; los servicios públicos de calidad; el grave problema demográfico que tenemos y nuestro envejecimiento como sociedad; el autogobierno que necesitamos para garantizar la identidad nacional vasca y la supervivencia del euskera, además del bienestar de nuestro pueblo", ha enumerado.

Ortuzar ha garantizado que, "con ese diagnóstico" el PNV se compromete a "hablar con la sociedad vasca, a escucharla, a sacar las mejores propuestas, las medidas más necesarias, los proyectos más ilusionantes".

"Y nos comprometemos a llevarlas a la práctica. Sí. No hablamos por hablar, ni para quedar bien. Conversamos para luego actuar. Como partido, el PNV se compromete con este pueblo a retomar elcamino hacia el futuro, un futuro de bienestar, crecimiento y libertad para Euskadi", ha dicho.

Andoni Ortuzar ha insistido en el "gran reto" al que se enfrenta la sociedad vasca, "tan importante como en los setenta la Transición, o el de los ochenta con la institucionalización del país, o en los noventa cuando hubo que salir de aquella profunda crisis económica, o en los 2000 para poner fin a la violencia que estaba consumiendo al país", o la reciente crisis financiera.

"En todas y cada una de estas ocasiones acertamos e hicimos lo que había que hacer. Y es importante remarcarlo ahora que parece que hay que cambiarlo todo: en todas esas ocasiones, hubo un elemento fijo, presente. Un partido, el PNV, que sabía lo que tenía que hacer y contaba con la fuerza suficiente y el apoyo social necesario", ha recordado.

Ortuzar ha afirmado que "ahora también" hay un "partido fuerte, sólido, con un gran arraigo social, que gobierna "la mayoría de las instituciones del País, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa". "Somos influyentes en Madrid y se nos escucha con respeto en Europa a pesar de nuestra pequeñez, porque hacemos las cosas bien y damos estabilidad allá donde estamos, algo que parece un milagro con la deriva populista y extremista de medio mundo", ha destacado. Con es "fuerza" cree que el PNV "volver a acertar.

Ortuzar ha defendido al PNV como a "un equipo potente, potente, sólido, unido". "Somos el PNV, estamos aquí para liderar a este Pueblo en el camino hacia su libertad. El PNV, el infatigable caminante que nunca desfallece, emprende de nuevo la marcha", ha concluido.