Ortuzar pide a la izquierda abertzale que diga a "sus jóvenes" que cesen los incidentes

Bilbao, 31 ene (EFE).- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado este domingo en relación a los incidentes protagonizados por jóvenes que incumplen las normas sanitarias contra la covid-19, que ha tildado de "mozkorra -borracho en euskera- borroka", que diga "a sus jóvenes" que "esto se ha acabado, que no pueden hacer eso".

Ortuzar, en una entrevista en Radio Euskadi, ha pedido un posicionamiento "claro", "nítido" y "contundente" a la izquierda abertzale en relación a este asunto y le ha instado a decir "a sus jóvenes, porque son sus jóvenes, no nos engañemos -ha dicho-", que "tienen que estar en casa a las diez de noche, que no hay que beber alcohol en la calle, que no se pueden generar estas situaciones".

El dirigente nacionalista, que ha acusado a la izquierda abertzale de una campaña de "acoso y derribo" al PNV, de tratar de "sacar rédito de la pandemia" y de "crear focos de tensión", se ha referido a los incidentes con la expresión "mozkorra borroka", que "sería -ha dicho- la mayor degradación de cualquier lucha, que es primero beberse las botellas y luego tirárselas a la Policía".

A su juicio, la izquierda abertzale "tiene que hacerse mayor. No puede ser en la calle revolucionaria y luego pisar moqueta en Madrid y ser colaborador con el Gobierno imperialista español".

Por otra parte, Ortuzar ha considerado que "el plan de acercamiento" de presos de ETA "que está sucediendo es bueno". "Me da igual -ha añadido- cómo se haya conseguido, por encima o por debajo de la mesa, pero lo que no puede hacer Bildu" es "dar lecciones de ética y moralidad a todos los demás cuando él está negociando, hablando, está haciendo unas cosas en Madrid que no tiene nada que ver con el comportamiento rupturista" que hace en Euskadi.

El presidente del PNV ha indicado que "nada de lo que habla o negocia Bildu" en Madrid "tiene mucho que ver con los intereses globales de Euskadi". A su juicio. "en esa doble acepción de izquierda abertzale, lo de abertzale ha pasado a un segundo o tercer plano" y "se está incorporando a esa unión con Podemos en Madrid, a esa fascinación por Iglesias que tienen".

En su opinión, eso lleva a que las reivindicaciones de Bildu en el Congreso "no tengan que ver con Euskadi, sino con su modelo ideológico supuestamente de izquierdas", lo que deja al PNV "el campo como antes" en el sentido de que la defensa de lo vasco "la sigue teniendo en exclusiva" el Partido Nacionalista Vasco.

Por otro lado, Ortuzar ha afirmado confiar "mucho" en el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, un hombre "abierto de mente y tolerante", al considerar que "va a poner buena voluntad" y que el PNV podría llegar a un acuerdo con él. "El asunto es si le dejan", ha puntualizado.

Respecto a las elecciones en Cataluña, ha deseado que ganen los soberanistas y ha dicho que le gustaría que "más allá de las siglas", los resultados reflejasen "una mayoría suficiente para dar una solución política a Cataluña, acorde con la decisión mayoritaria de la ciudadanía".